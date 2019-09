von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Wie groß darf das Warensortiment in Schopfheims Randbezirken sein, damit der Einzelhandel in der Innenstadt nicht zu viel Konkurrenz bekommt? Im Grundsatz ging es in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Technik (BUT) am Montag um diese Frage. Das Gremium hatte drei Tagesordnungspunkte dazu auf dem Tisch. Ergebnis: Der Discounter Lidl darf seinen Markt im Gewerbegebiet auf der Gänsmatt ebenso wenig erweitern wie in der Nachbarschaft ein neuer Sonderposten-Markt eröffnen darf.

Worum ging es? Das Gewerbegebiet auf der Gänsmatt in Gündenhausen ist ein begehrtes Plätzchen für Märkte: Gut erreichbar auch aus Maulburg und aus dem Kleinen Wiesental und trotzdem relativ innenstadt- und wohngebietsnah. Rewe betreibt dort einen Vollsortiment-Supermarkt, nebenan bietet Lidl die Discounter-Ergänzung. Außerdem wartet im ehemaligen Toom-Baumarkt der Thomas-Philipps-Sonderposten-Markt auf Kunden, ebenso wie gegenüber je eine Filiale des Modegeschäfts Takko und der Schuh-Kette Deichmann. Nebenan zieht bald das Rewe-Getränkesortiment ins gleiche Gebäude, früher war dort ein weiteres Modegeschäft. Nun sollte der BUT über eine deutliche Erweiterung dieses ohnehin üppigen Angebots im Gewerbegebiet entscheiden. Es lagen drei Anfragen auf dem Tisch: Einerseits will ein Antragsteller im Obergeschoss des Gebäudes Auf der Gänsmatt 10 – also über Takko, Deichmann und dem künftigen Rewe-Getränkemarkt – einen weiteren Sonderposten-Markt mit 940 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen. Früher war das weitgehend fensterlose Obergeschoss mit seinen insgesamt 1750 Quadratmetern ein Möbelgeschäft, es steht allerdings seit mehr als 20 Jahren leer. Weil das Geschoss derart groß ist und trotz Sonderposten-Markt noch Platz bliebe, hat der gleiche Antragsteller auch gleich noch ein Fitness-Studio mit rund 970 Quadratmetern dort oben geplant. Einige Meter weiter östlich dagegen hat Lidl große Pläne: Der jetzige, bald 20 Jahre alte Markt mit seinen gut 800 Quadratmetern wurde dem Discount-Riesen zu klein, ein Neubau mit fast 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche soll her – „eine Vergrößerung um 82 Prozent“, wie Bernd Benz vom Bauamt am Montag präzisierte. Im Übrigen ist das der zweite Vorstoß von Lidl: Bereits 2006 hatte der Discounter eine Erweiterung seines Schopfheimer Marktes – damals auf 1200 Quadratmeter – geplant und war damit am Veto der Stadt gescheitert.

Wie sieht die Stadt die Dinge? Bernd Benz machte überhaupt kein Geheimnis daraus, dass die Stadt die beiden Markt-Vorhaben gar nicht gerne sieht. Sowohl der Sonderposten-Markt als auch der größere Discounter widersprechen nämlich dem, was bereits vor Jahren in dem von Stadtentwickler Donato Acocella vorgestellten Einzelhandelsgutachten veröffentlicht wurde: Ein Sortiment, das in Konkurrenz zum Angebot in der Innenstadt tritt, schadet dem Einzelhandel und damit letztlich der Stadt. Die Verwaltung hat sich in der Sache von der IHK beraten lassen. Deren eindeutiges Votum: Weitere „innenstadtrelevante“ Angebote in den Außenbezirken sind zum Nachteil des Einzelhandels im Zentrum. Im Übrigen berichtete Bernd Benz, dass der Antragsteller, der den Sonderposten-Markt und das Fitnessstudio einrichten will, bereits zwei weitere Anträge auf Umnutzung des Obergeschosses gestellt hat. Deren Inhalt werde noch geprüft. Benz vermutet hier eine „Salamitaktik“: Der Antragsteller versuche es so lange, bis ein Antrag durch den Rat abgesegnet wird. Entsprechend empfahl die Verwaltung dem Ausschuss, die Anträge für die Lidl-Vergrößerung und den Sonderposten-Markt abzulehnen. Dies auch deshalb, weil beide Pläne eine Änderung des Bebauungsplans notwendig gemacht hätten. Der nämlich gibt solche Vorhaben an den geplanten Orten gar nicht her. Unter anderem deswegen musste Lidl bereits 2006 seine Erweiterungspläne begraben.

Wie diskutierten die Räte? Unter den Ausschussmitgliedern war man sich bald einig: Ein weiterer Sonderposten-Markt und ein noch größerer Lidl wären eine erhebliche Konkurrenz zum Sortiment der Einzelhändler in der Innenstadt. „Die werden im Lidl nicht nur Lebensmittel verkaufen wollen“, sagte zum Beispiel Kai Horschig (Freie Wähler) mit Blick auf die Tatsache, dass Discounter in den vergangenen Jahren immer mehr Haushaltsgeräte, Kleidung oder Elektronik ins Sortiment aufgenommen haben. In Sachen Lebensmittelmärkte sei Schopfheim gut versorgt, bilanzierte Bernd Benz – auch wenn ihm Andreas Kiefer (Unabhängige) da mit Blick auf Fahrnau widersprach. Auch der Sonderposten-Markt stieß nicht auf Gegenliebe, zumal es auf der Gänsmatt bereits einen gibt. „Wir sollten auch keine Befreiung vom Bebauungsplan zulassen“, sagte Thomas Gsell (SPD). Eine solche war Bestandteil der Beschlussvorlage. „Wir sollten diese Mauer nicht einreißen. Sonst öffnen wir Tür und Tor für Vorhaben aller Art“, so Gsell.

Was beschloss der Ausschuss? Das Fitnessstudio kann eingerichtet werden – hier wird schließlich nichts angeboten, das dem Einzelhandel in der Innenstadt Konkurrenz macht. Das ist aber auch das einzige. Lidl darf – zumindest vorerst – nicht erweitern, und auch der Sonderposten-Markt ist vorerst vom Tisch. Was die Räte aber angesichts der weiteren Anfragen des Investors forderten: „Wir brauchen ein Konzept vom Antragsteller, wie es dort weitergehen soll“, sagte Thomas Kuri (CDU). Die Stadt solle das Gespräch mit dem Projektträger suchen, um herauszufinden, was in welchem Umfang und in welchem Zeitraum im Obergeschoss geplant ist. Bernd Benz zeigte sich jedenfalls irritiert vom Vorgehen des Antragstellers: „Normalerweise sucht man mit der Gemeinde den Kontakt, um solche Vorhaben zu besprechen. Und stellt nicht einfach Anfrage auf Anfrage.“