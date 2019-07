von Nicolai Kapitz

Wiesental-Wiechs – „Jetzt haben wir uns doch so an Sie gewöhnt – und jetzt gehen Sie“ – ein Satz, den Kai Tilgner dieser Tage öfter hört. Der Pfarrer der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Langenau-Wiechs – gleichzeitig noch geschäftsführender Pfarrer der Gesamtgemeinde Schopfheim – wird das Wiesental bekanntlich verlassen, Richtung Überlingen. Er geht mit dem Gefühl, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Aber er weiß auch, dass die Arbeit in seiner Gemeinde eine Baustelle bleibt.

Beim Gedanken an seinen Abschied kommt Kai Tilgner um die bekannte Floskel nicht herum: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt er beim Gespräch in den – angesichts drückender Hitze in der Sonne draußen – etwas kühleren Räumen der Wiechser Kapelle. Kai Tilgner lacht viel wenn er spricht, das hat ihn über die 15 Jahre, in denen er nun hier war, ausgezeichnet. Und auch jetzt, kurz bevor er am kommenden Samstag offiziell verabschiedet hat, verbirgt der 52-Jährige das „weinende Auge“ ganz gut. Er hat ja auch, das macht er ganz deutlich, in den 15 Jahren mehr zu lachen als zu weinen gehabt. Und schließlich wird es ihm beim Gedanken daran, künftig in Überlingen am Bodensee Stadtpfarrer zu sein, auch kaum zum Heulen zumute sein.

Angetreten war Kai Tilgner 2004 mit dem Anspruch, aus den einst eigenständigen Gemeinden in den beiden Teilorten Langenau und Wiechs eine Einheit zu machen. Das hat in vielen Bereichen funktioniert, in anderen nicht. „Als erstes habe ich die Ältestenkreise und die Konfirmanden zusammengelegt. Das gab im ersten Jahr etwas Murren, ab dem zweiten Jahr war es selbstverständlich.“ Mit den Vereinen gebe es ein sehr gutes Verhältnis, und innerhalb der Gemeinde, aber auch der Ortschaften „haben sich viele Freundschaften entwickelt“, sagt der Pfarrer. Auch, dass die Gottesdienste abwechselnd in der Wiechser Kapelle und im Gemeindezentrum Langenau stattfinden, hat sich inzwischen etabliert. Aber genau an diesem Punkt gibt es offensichtlich doch noch einen Grund für Tilgner, die Stirn in Falten zu ziehen.

Begreift sich die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde inzwischen als eine Gemeinde in zwei Teilorten? „Es sind etwas mehr Langenauer in Wiechs in der Kapelle als Wiechser im Langenauer Gottesdienst“, sagt der Pfarrer. „Es ist nicht gelungen, es zu einer echten Einheit zusammenzuführen.“ Warum das so sei, darüber könne er nur spekulieren. „Wir haben auch ganz viel probiert“, sagt Tilgner. „Jazzgottesdienste, Brunch-Gottesdienste, viel für Familien. Da haben viele leider nicht mitgezogen.“ Überhaupt sei wie überall der rückgängige Kirchenbesuch ein Problem, das sich auch in Wiechs und Langenau zeigt. „Das ist auf jeden Fall das weinende Auge. Wir haben Leute verloren unterwegs.“ An schlechten Tagen, sagt Tilgner, sind noch zehn Besucher im Gottesdienst.

Immerhin: Noch um die 1400 Gemeindemitglieder werden von der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde betreut. „Das ist eine Zahl, auf der man aufbauen kann.“ Das bringt ihn dazu, in die Zukunft zu schauen. „Man muss das in anderen Dimensionen denken“, sagt Kai Tilgner. Es sei sinnvoll, die Gemeinden Schopfheim und Langenau-Wiechs perspektivisch zusammenzufassen. Die Fahrnau-Gersbacher Gemeinde, sagt Tilgner, sei ein „spezieller Fall“, aus der Geschichte heraus sei das ein „sensibles Thema“ – aber „auf Dauer, wenn die Kirche noch etwas zu melden haben will, muss man auch da in größeren Einheiten denken“.

Das ist etwas, das er an seiner neuen Wirkungsstätte in Überlingen bereits vorfinden wird. „Dort sind die Strukturen bereits so aufgestellt, dass mehrere Gemeinden zusammengefasst sind“, sagt Tilgner. Unter anderem die Aussicht darauf, als Stadtpfarrer tätig zu sein und gleichzeitig in einer größeren Verwaltungseinheit zu arbeiten, haben ihn zu diesem Schritt veranlasst. „In der Landeskirche ist es eigentlich nach zwölf Jahren vorgesehen, dass ein Pfarrer wechselt. Bei mir waren es jetzt eben 15 Jahre“, schmunzelt er. Der Zeitpunkt sei günstig: Tochter Maike hat in diesem Jahr Abitur gemacht und geht studieren, seine Frau steht bei der Entscheidung für Überlingen voll hinter Kai Tilgner. „Wir haben auch noch viele Freunde am Bodensee, speziell aus meiner Zeit in Konstanz.“

Freundschaften sind das Stichwort, das dem scheidenden Pfarrer den Abschied wohl am schwersten macht. „Ich habe an verschiedenen Stellen meiner Laufbahn – Mannheim, Konstanz, Nürnberg, Karlsruhe und eben auch Schopfheim – ganz tolle Freunde gefunden. Es ist eine Herausforderung, diese Freundschaften zu erhalten.“ Die Zeit in Schopfheim war die längste, die er bislang an einem Ort geblieben ist. „Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich wieder einmal zurückkomme. Der Kirchenbezirk hier ist ja der mit der höchsten Vakanzdichte weit und breit“, sagt Tilgner – und lacht.

Kai Tilgner wird in einem Gottesdienst im Gemeindezentrum Langenau am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr verabschiedet. Danach findet das Gemeindefest statt.