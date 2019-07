von Edgar Steinfelder

Schopfheim (est) Mit einem dreitägigen Jubelfest feierten die Mitglieder der Jugendkapelle Schopfheim am Wochenende ihren 50. Geburtstag und versprühten dabei so viel musikalischen Elan und gute Laune, dass sie den zahlreichen Jubiläumsgästen von Beginn an beste Stimmung garantieren konnten. Unterhaltsam und abwechslungsreich hatte denn auch die Jugendkapelle ihr Festprogramm gestaltet, das mit mehreren interessanten Höhepunkten gespickt war.

Da hatte man schon am Freitagabend alle ehemaligen Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle zu einem freundschaftlichen Treffen auf das Festgelände eingeladen. Und dabei erwies sich wieder einmal, dass Musik wie ein Jungbrunnen wirken kann. Denn sogar die anwesenden Jugendmusikanten aus der Gründerzeit im Jahre 1969 hatten sich über die Jahre ihr Temperament und ihre Lebensfreude bewahrt. Viele von ihnen spielen sogar heute noch im Aktivorchester der Stadtmusik Schopfheim. Es gab ein herzliches Wiedersehen aller Jahrgänge, man tauschte Erinnerungen aus und besichtigte die Jubiläumsausstellung im Haus der Stadtmusik. Und die aktuelle Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Ingo Ganter und der Moderatorin Kira Invernale glänzte bei ihrem musikalischen Auftritt und zog dabei alle Register ihres Könnens. Erfreulich, dass auch Rainer Hug, der erste Dirigent der Jugendkapelle, zu diesem Ehemaligentreffen extra aus Bühlertal im Ortenaukreis angereist war und im geselligen Kreis in seiner unverkennbar lustigen Art aus den Anfängen der Jugendkapelle berichtete. So habe er die Musikauswahl immer dem aktuellen Geschmack der Jugendlichen angepasst und mit seinen fetzigen Kompositionen aus der eigenen Feder die jungen Leute bei der Stange halten können, erzählte er lachend. Und auch Hans Moser, der die Jugendkapelle mitbegründete und ein Vierteljahrhundert als erster Vorstand der Stadtmusik Schopfheim fungierte, schwelgte in Erinnerungen an die Gründerzeit. Von den Jugendmusikern der ersten Stunde waren Hans Moser, der ehemalige Vorsitzende der Stadtmusik Schopfheim, Matthias Tondar, Andreas Schaffrinna, Wolfgang Lehmann und Peter Wenk anwesend. Und zu später Stunde kamen dann nach einer Ex-Statthalter-Sitzung im Narrenkeller auch noch die Gründungsmitglieder Ralf Völz, Peter Bühler und Erich Lacher auf das Festgelände.

Am Samstagabend durften sich die vielen Besucher auf dem Festplatz nicht nur mit kulinarischen, sondern auch mit musikalischen Leckerbissen verwöhnen lassen. Mit einem fulminanten Swingkonzert der Spitzenklasse glänzte zwei Stunden lang die Fahrnauer Big Band mit ihrer Sängerin Bettina Bruzek und dem Trompetensolisten Volker Ewert. Dann nahmen die sieben Vollblut-Blasmusiker der Formation Bergemer Blechschaden aus Höchenschwand die Bühne in Beschlag und zündeten mit ihrem variablen Repertoire ein Feuerwerk der guten Laune. Mit stehenden Ovationen feierte das begeisterte Publikum die Musiker und den Solisten Christof Höfler bei der genialen Interpretation der Kozlova-Polka auf dem Flügelhorn. Den Abschluss eines großartigen Musik­abends bestritten die Brass Buebe aus Wehr, die mit ihren fetzigen Interpretationen noch einmal die Stimmung der Besucher kräftig anheizten. Alles paletti, besser hätte der Abend gar nicht laufen können, lautete denn auch das Fazit von Philipp Grether, dem Jugendleiter der Jugendkapelle, und von Thomas Schulz, dem Vorsitzenden der Stadtmusik Schopfheim.

Mit einem Frühschoppenkonzert eröffnete die Bigband der Musikschule Mittleres Wiesental den Festsonntag. Anschließend sorgten die Jugendkapellen aus Wieden, Hausen, Tegernau und Willaringen für einen beschwingten Nachmittag.