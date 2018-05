Schopfheim Italienisches Flair auf dem Marktplatz

Der verkaufsoffene Sonntag am 6. Mai findet gemeinsam mit dem Arbeitskreis Integration/Schopfheim hilft statt, der die Fiesta Mundial im Stadtpark ausrichtet.

Eine italienische Piazza auf dem Marktplatz, ein Hobbykünstler- und Trödelmarkt, ein Seifenblasenkünstler, jede Menge Aktionen und ein internationales Fest (Fiesta Mundial) im Stadtpark – der verkaufsoffene Sonntag des Schopfheimer Gewerbevereins am 6. Mai ist als Erlebnistag für die ganze Familie konzipiert.

Verkaufsoffener Sonntag: Alle zwei Jahre findet der verkaufsoffene Sonntag gemeinsam mit dem Arbeitskreis (AK) Integration statt, der das große Fest, die Fiesta Mundial, auf die Beine stellt, sagten Stefan Klever, Vorstandsmitglied im Gewerbeverein, und Hildegard Pfeifer-Zäh vom Organisationskomitee. Diese Kooperation finde jetzt zum dritten Mal statt. Immer am ersten Sonntag im Mai, diesmal also am 6. Mai, ist in der Innenstadt von der Adolf-Müller-Straße bis zur Kurve am Viehmarktplatz einiges geboten. Neu: Auf dem Marktplatz wird italienisches Flair herrschen: Dort warten italienische Köstlichkeiten, Live-Musik mit der Band „Formula 3“, italienische Produkte und die für Italien so typischen Vespas und Oldtimer auf die Besucher.

Ganz in der Nähe, auf dem Lindenplatz, wirbt die Schopfheimer Verkehrswacht mit dem sogenannten Gurtschlitten für Verkehrssicherheit: Dabei handele es sich um ein Gerät, das den Aufprall mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf ein fest stehendes Hindernis simuliere, erklärt Hildegard Pfeifer-Zäh.

„Mutige können es selbst ausprobieren“, meinte sie. In der Hebelstraße ist der Hobbykünstler- und Trödelmarkt angesiedelt, der sehr gut angenommen werde. Restplätze für diesen Markt kann Fernanda Bockstaller am kommenden Freitag, 4. Mai, vergeben (Tel. 0172/7634752).

Im Pflughof bieten Kinder auf dem Flohmarkt ihre Waren an. Anmeldungen nimmt Barbara Weiß von der Stofftruhe (Tel. 07622/6 16 22) entgegen. Hildegard Pfeifer-Zäh freute sich, dass es dem Organisationsteam erneut gelungen sei, den Seifenblasenkünstler nach Schopfheim zu holen. Er sei ein Hingucker und sehr attraktiv, da er es verstehe die Kinder mit einzubinden. Eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Kinderkarussell und viele weitere Aktionen der teilnehmenden Geschäfte sollen auch den jüngsten Besuchern einen unterhaltsamen Tag bereiten. An der Sparkasse wartet ein Bungee-Trampolin auf die jungen Besucher, die Immobilienmesse im Gebäude auf die großen.

Musikalisch sorgen Lunatix, eine Band mit Geiger, gegenüber der Lenk-Plastik, und Mario Stracuzzi in der Feldbergstraße für Unterhaltung. So bunt gemischt wie das Programm sei auch das kulinarische Angebot, sagte Hildegard Pfeifer-Zäh. Das Partnerschaftskomitee der Stadt biete an ihrem Stand „Chäs un Wiie aus Poligny“ an.

Energiedienst stellt an seinem Stand die neue Smart City App vor, mit der – zu Fuß sozusagen – soziale Projekte in der Region unterstützt werden können. Am Stand des Kinderhilfswerks Plan können Besucher an einer Tombola zugunsten sozialer Projekte für Kinder und Frauen teilnehmen. Ohne das Organisationsteam wäre ein so großes Programm kaum machbar, bedankte sich Stefan Klever stellvertretend bei Hildegard Pfeifer-Zäh und Janine Bühler. Und für das frühlingshafte Plakat habe Jeannot Weißenberger gesorgt.

Fiesta Mundial: „Bei uns geht es in die weite Welt“, sagte Michael Straub von AK Integration/Schopfheim hilft. Da man auf Sponsoren angewiesen sei, müsse jedes Mal ein neues Thema gefunden werden. Dieses Mal lautet es: „Eine Bühne für Integration ohne Sprachbarrieren – Musik, Tanz, Pantomime“. Kinder und Jugendliche bieten ein rasantes Programm im Stadtpark an, darunter Ballett und Stepptanz, irische Musik, der Kinderchor „Kolokolchik“ tritt auf, und eine Stringwhistle-Fiddle-Band zeigt ihr Können. Um 12.30 Uhr wird Schirmherrin Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin Soziales und Jugend im Landratsamt Lörrach, erwartet und um 12.45 Uhr Ehrengast Bürgermeister Christof Nitz begrüßt. Mit dabei ist auch die Jugendkapelle der Stadtmusik Schopfheim. Kulinarisches aus vielen Teilen der Welt werde im Stadtpark angeboten, sagte AKI-Vorsitzender Giuseppe Mencarelli. Die Gerichte stammen aus dem Libanon, aus Thailand, Italien, der Türkei, Indien, Afghanistan und aus Moldawien. Michael Straub ist der Stadt dafür dankbar, dass vor dem großen Fest die Bänke im Stadtpark gereinigt werden, auf denen die Krähen ihre Spuren hinterlassen haben. AK Integration/Schopfheim hilft werden zudem noch aufräumen.

Der verkaufsoffene Sonntag und Fiesta Mundial in der Schopfheimer Innenstadt und im Stadtpark findet am Sonntag, 6. Mai, von 12 bis 17 Uhr statt.