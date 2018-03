Schopfheim Information und Beratung rund ums Auto

Vier Autohäuser zeigen unter der Flagge des Schopfheimer Gewerbevereins bei der Autoschau am 17./18. März 70 Fahrzeuge.Information und Beratung.

Am Samstag, 17. März, und Sonntag, 18. März, findet in der Schopfheimer Stadthalle die 46. Autoschau unter Regie des Schopfheimer Gewerbevereins statt. Die vier Autohäuser Böhler, Ernst & König, Gottstein und Tröndle stellen im Inneren der Halle und davor insgesamt 70 Fahrzeuge aus. Im Trend lägen SUV, die Sport Utility Vehicles oder kombinierten Sport- und Nutzfahrzeuge, sagten die Vertreter der Autohäuser unisono beim Pressegespräch.

Auch Assistenzsysteme, die die Bedienung erleichtern, aber auch die Sicherheit und den Komfort erhöhen, seien immer mehr gefragt. Trotzdem werde bei der Kaufentscheidung auch auf einen niedrigen Treibstoffverbrauch und die Abgaswerte geachtet. „Der Kunde ist sensibler geworden“, schätzt Salvatore Cicero vom Autohaus Tröndle die Situation ein. Für Vielfahrer ab 20 000 Kilometer im Jahr gebe es jedoch derzeit keine Alternative zum Diesel. Zudem würden die für 2021 geforderten Grenzwerte ohne die Dieselfahrzeuge nicht erreicht. Dafür müsste man ansonsten den Anteil an Elektrofahrzeugen auf 25 Prozent erhöhen, was derzeit noch nicht absehbar sei.

Ob weitere Elektrofahrzeuge ausgestellt werden können, sei abhängig davon, ob diese noch vor der Autoschau geliefert werden, sagt Lars Reichert vom Autohaus Gottstein. Das Problem der Reichweite gebe es ja nach wie vor und im Ausland passten die hiesigen Stecker nicht, was eine zusätzliche Investition bedeute. Solange man da nicht wisse, wohin die Reise geht, setze man in Schopfheim noch auf Altbewährtes, also den Benziner und die Dieselfahrzeuge. Diese werden bei der Autoschau auch von allen Autohäusern vertreten sein.

Man stelle sich als Händler auch auf das veränderte Kundenverhalten ein, hieß es. Früher gab es Prospekte und Probefahrten, während die Kunden heute vorab alle online unterwegs sind und dann mit einem Fragenkatalog zum Händler kämen. „Ohne Beratung geht es nicht“, sind sich die Händler aber auch hier einig. Und man müsse sich für die Entscheidungsfindung auch mal ins Auto setzen können. Wenn ältere Leute einen Neuwagen kauften, würden sie auch oft von ihren erwachsenen Kindern beraten. „Des bruchsch“, heiße es dann und so mancher Kunde sei mit den zahlreichen Funktionen da echt überfordert. Bewährt habe sich da ein Gespräch etwa zwei Wochen nach dem Kauf, wenn der Kunde schon einige Fahrten unternommen hat, um sich dann über weitere Möglichkeiten zu informieren, weiß Michael Böhler.

So gebe es nicht nur Rückfahr- und Frontkameras, sondern mittlerweile auch Kameras, die eine Rundumsicht bieten und damit auch das selbstständige Ein- und Ausparken ermöglichen. Gekoppelt mit dem Mobiltelefon könne man auch Fotos vom aktuellen Standort machen, das Fahrzeug von Ferne hupen lassen, um es wiederzufinden oder auch den Füllstand des Tanks abrufen.

Mit dem Active-City-Schutz werden Fußgänger automatisch erkannt und im Zweifelsfall eine Notbremsung eingeleitet. Der Schutz des Fahrers wird über eine Müdigkeitserkennung erreicht. Bedauert wird, dass erneut ein Autohaus weniger teilnimmt.