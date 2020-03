von Martin Klabund

Im Verlauf des Wochenendes spitzten sich die Ereignisse in der Zeller Gemeinde zu. Auf Nachfrage bei Bürgermeister Peter Palme am Sonntagvormittag konnte dieser erste auf den Coronavirus positiv getestete Bürger in Zell und Teilorten bestätigen. Diese Fälle – Stand Sonntag im niedrigen einstelligen Bereich – sind alle direkt oder indirekt auf eine Skiausfahrt nach Ischgl zurückzuführen. Alle Teilnehmer dieser Ausfahrt werden derzeit getestet und es sei mit weiteren Infektionen zu rechnen. Peter Palme ruft die Bürger auf, Kontakte zu anderen Personen so weit wie möglich zu vermeiden sowie jegliche Zusammenkünfte auf ein Minimum zu beschränken und mahnt zur äußersten Vorsicht. Auf Veranstaltungen und Versammlungen jeder Art und Größe in Zell und den Teilorten soll momentan unbedingt verzichtet werden.