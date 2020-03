von André Hönig

Schopfheim – Achtung, Baum fällt – oder doch nicht? Beim Blick auf den Schopfheimer Hausberg Entegast steht nach den jüngsten Stürmen mancher Baum etwas schräg in der Landschaft. Also Grund zur Sorge? Nein, beruhigt Förster Stefan Niefenthaler. Der Forst hat seine Aufgaben gemacht, im Wald ist es sicher – jedenfalls auf den Wegen. Gleichwohl rät der Forstexperte auf Nachfrage: Besser ist es, trotzdem mit einem wachsamen Auge durch den Wald zu gehen. Denn: Totale Sicherheit kann der Forst nicht garantieren.

Vorsicht vor Wurzeltellern: Sie können plötzlich zurückklappen. | Bild: André Hönig

Mittagszeit an der Wiesebrücke. Eine Gruppe von sechs Nordic-Walkern marschiert strammen Schrittes über die Brücke und den Waldweg am Entegast hoch. Ihnen kommen zwei Wanderer in gemütlichem Tempo entgegen, eine Mutter mit dem Kleinkind in der Babytrage spaziert oberhalb der Wiese Richtung Hausen. Sie alle kommen her, um die Sonne zu genießen, die Natur, die frische Luft – und die Waldidylle. Der Entegast ist beliebtes Naherholungsgebiet für Sportler wie Spaziergänger. Eine Wohlfühloase.

Allerdings: Im Moment könnte einen auch ein leichtes Unwohlsein beschleichen. Rund drei Wochen ist es her, dass Orkan Sabine tobte. Und auch danach gab es noch den einen oder anderen kleineren Sturm. Zahlreiche Bäume fielen um – aber auch von denen, die dem Wind getrotzt haben, steht seitdem mancher etwas schief in der Landschaft. Wie sicher oder unsicher ist es denn also im Moment? Förster Stefan Niefenthaler biegt mit seinem Auto um die Ecke. Seit Februar 2018 leitet er das 1200 Hektar große Forstrevier Schopfheim (800 Hektar Stadtwald, 400 Hektar Privatwald). Was er seitdem erlebt hat, war alles andere als normal. Genau genommen müsste er sich eigentlich fühlen, als wäre er im falschen Film. Titel: Vom Winde verweht.

Förster Stefan Niefenthaler | Bild: André Hönig

2018: Sturm, Käfer, Trockenheit. 2019: Sturm, Käfer, Trockenheit. Und jetzt beginnt 2020 wieder mit Sturm. Niefenthaler nimmt den Reporter mit zum Junkersweg. Hier oben war eine Fläche schon 2018 geschädigt worden, erst Sturm, dann Borkenkäfer. Nachdem der Forst aufgeräumt hat, klaffte eine Lücke. In genau solchen Käferlöchern wütete der Orkan nun umso fieser. Niefenthaler: „Er hatte dort mehr Angriffsfläche.“ An diesen und weiteren Stellen, nicht zuletzt beim ebenfalls schwer angeschlagenen Baumbestand beim Eichener See, hat der Orkan am heftigsten gewütet. Niefenthaler schätzt den Sturmschaden in seinem Gebiet auf 400 bis 600 Festmeter.

Der Schaden wäre vermutlich kleiner, wäre 2019 nicht so trocken gewesen. Nun aber war so mancher Baum vorgeschädigt – der starke Wind des Schlechten zu viel. Dafür spricht laut Niefenthaler, dass mancher Baum nicht abgebrochen, sondern mitsamt Wurzelteller umgefallen sei. Auch dass jetzt auffällig viele – eigentlich – stabile Eichen, Tannen und Buchen umkippten, sei ein Indiz dafür. Dass auch viele Eschen niedergestreckt wurden, war hingegen keine Überraschung: Stichwort Eschentriebsterben. Der Forst hat aber nicht nur einen Überblick über die Situation, sondern auch die Aufarbeitung weitgehend beendet – und ist somit voll im eigenen Zeitplan. Möglichst innerhalb von zwei, drei Wochen sollte nach einem Sturm weitgehend aufgeräumt sein. Das ist geschafft. Zwar seien noch Restarbeiten im Gange. Bis auf einen kleinen Seitenweg (vom Baierhütteweg zum Lehrpfad) „ist alles wieder offen, alles wieder begehbar. Grundsätzlich kann man ohne Bedenken in den Wald, wenn man auf den Wegen unterwegs ist“, betont Niefenthaler.

Und dennoch könne Vorsicht nicht schaden. Denn: Eine Verkehrssicherungspflicht im eigentlichen Sinne habe der Forst nicht. Wer sich in den Wald begebe „ist immer auf eigene Gefahr unterwegs“. Konkret bedeutet das: Jeder muss selbst auf „waldtypische Gefahren“ achten, etwa auf bedenklich schrägstehende Bäume. Es sei „im eigenen Interesse, die Augen offen zu halten.“ Im Unterholz unter halb abgebrochenen Ästen durchzukriechen, sei ebenso wenig zu empfehlen wie etwa auf seitlich liegenden Wurzeltellern rumzuklettern. Gerade Letzteres sei mit Blick auf Kinder vielleicht die größte Gefahr. „Wurzelteller könnten auch noch nach Wochen ganz plötzlich in ihr Loch zurückklappen.“ Auch wenn sie spannend seien – um sie sollte man besser einen Bogen machen.