von Hilde Butz

Schopfheim/Bad Säckingen (hibu) Das Schöffengericht Bad Säckingen hat einen 38 Jahre alten Angeklagten aus Schopfheim wegen unerlaubten Handels und Besitzes von Drogen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt.

Wegen negativer Sozialprognose entschied sich das Gericht unter Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser gegen eine Strafaussetzung zur Bewährung. Der Verurteilte musste wieder zurück ins Gefängnis, von wo er aus der Untersuchungshaft vorgeführt worden war.

Der 38-Jährige ging der Polizei ins Netz, nachdem sie aus dem Schopfheimer Drogenmilieu entsprechende Hinweise bekommen hatte. Die Fahnder observierten den Verdächtigen und schlugen schließlich im Juli letzten Jahres zu. Bei der Kontrolle fanden sie in seinem Rucksack neben 390 Euro Bargeld und einer Feinwaage zwei Tafeln brauner gepresster Substanz von jeweils knapp 100 Gramm.

Dass es keine Schokolade war, darauf wies schon die Prägung auf der Verpackung hin: Es handelte sich um Haschisch der Marke „Escobar“, benannt nach dem legendären kolumbianischen Drogenbaron. Die Qualität war entsprechend; der berauschende THC-Wirkstoff hatte bei der sichergestellten Menge einen Anteil von 47 Gramm, woraus sich mehr als 3000 Konsumeinheiten ergeben.

Da fielen die zehn Gramm Amphetamin, die er ebenfalls bei sich trug, kaum noch ins Gewicht. Dass bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung auch noch eine Cannabis-Mühle und branchentypisches Verpackungsmaterial gefunden wurden, bekräftige den Verdacht, dass er nicht nur Konsument, sondern auch Dealer war. Er räumte ein, dass er die Hälfte des Stoffes verkaufen wollte, um seinen Eigenkonsum zu finanzieren. 1300 Euro sollten die beiden Haschischplatten kosten. Er habe damals einen hohen Bedarf gehabt, erzählte er, bis zu fünf Gramm täglich, dazu zehn Flaschen Bier und am Wochenende gerne noch drei Gramm Amphetamin.

Staatsanwalt Christoph Jauer rechnete und kam pro Jahr auf einen fünfstelligen Betrag. Da staunte selbst der Angeklagte; er beteuerte aber, dass er das nicht mit Dealen finanziert habe, sondern von seinem Ersparten. Außerdem habe er oft etwas von Freunden abbekommen: „Im Stadtpark Schopfheim findet sich immer einer, der was hat und abgibt“, erzählte er. Der Stadtpark sei auch seine erste Adresse gewesen, als er nach etlichen Jahren zurück nach Schopfheim gekommen und somit wieder in der Szene gelandet sei.

Seinen Schul- und Ausbildungsabschluss habe er in Nordbaden gemacht in einem Internat für Schwererziehbare. Schon mit 15 Jahren – nach der Scheidung der Eltern – habe er mit Trinken und Kiffen angefangen. Der Vater sei Alkoholiker gewesen, berichtete er. Er selbst wolle nun von allem wegkommen; er habe endlich kapiert, dass er sich in stationäre Therapie begeben müsse, um das Leben in den Griff zu kriegen. Verteidiger Rechtsanwalt Waldemar Efimow legte zur Bekräftigung des Sinneswandels eine Bescheinigung über fünf Gespräche mit der Drogenberatung vor, die während der U-Haft stattgefunden haben.

Staatsanwalt Jauer nannte die Bemühungen des Angeklagten „ein zartes Pflänzchen in der Wüste“. Ein „Pflänzchen, das gegossen werde“, wandte der Verteidiger ein und plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Das Gericht teilte diesen Optimismus nicht, da der Angeklagte bewiesen habe, dass er in Freiheit in alte Fahrwasser im Stadtpark gerate und zudem einschlägig vorbestraft sei. Richterin Hauser legte ihm nahe, sich während der Haft, um eine anschließende Therapie zu bemühen.