Schopfheim (sk) Im Sengelenwäldchen geht am Freitag und am Samstag, 26./27. Juli, der Punk ab: Das linksautonome Holzrock-Festival steht an. Dieses Mal haben die Veranstalter vom Verein Soziokultur Schopfheim das Programm nach eigenen Angaben um jeweils zwei Bands pro Tag erweitert. Hauptattraktion ist am Freitag der Auftritt der Band „The Offenders“, am Samstagabend sind es „Fuzzy Fox“. Doch beim Holzrock geht es um mehr als nur Musik: Es geht um Information, um Politik und um Diskussion.

Diskriminierungsfrei: Beim gesamten Holzrock wollen die Veranstalter ein „Awareness“-Konzept (Achtsamkeit) verwirklichen und allen Besuchern ein „diskriminierungsfreies Festival“ garantieren, heißt es in der Ankündigung. „Es geht darum, sensibel zu sein und andere in ihren Bedürfnissen zu unterstützen“, schreibt der Verein Soziokultur Schopfheim. Mit einem Infostand möchten die Organisatoren auf die Thematik aufmerksam machen und die Möglichkeit zur Auseinandersetzung damit bieten. „Es geht uns um ein achtsames und bewusstes Miteinander, in dem die eigenen Grenzen und die des Gegenübers respektiert werden“, schreibt der Verein. Es gibt außerdem in diesem Jahr einen kleinen Vortrag über das Festival, mit dem Menschen motiviert werden sollen, die Veranstaltung in der Orga-Gruppe mitzugestalten.

Bands: Musik unterschiedlicher Genres von Bands aus der Region, ganz Europa oder dem außer-europäischen Raum bilden am Holzrock das Herzstück. Die Stilrichtung Punkrock überwiegt. Der Headliner für Freitag, „The Freeze", hat allerdings abgesagt, worauf die Organisatoren „The Offenders" als neuen Headliner gekürt haben und für die ausgefallene Band „einen tollen Ersatz", nämlich „7AM", an den Start gebracht haben.

Am Freitag sind auf der großen Bühne drei weitere Bands eingeplant, darunter „Between Owls“ aus der Region Dreiländereck. Am Samstag sind „Fuzzy Vox“ Headliner, nachdem die große Bühne und das Publikum von drei weiteren Bands vorgeheizt worden sind. Das Programm wurde dieses Jahr um jeweils zwei Bands pro Tag erweitert, welche zwischendurch im Zirkuszelt spielen, während der Umbau auf der großen Bühne im Sengelen stattfindet.

Rahmenprogramm: Unterschiedliche Formate wie Vorträge, Lesungen, Filmvorstellungen, Diskussionsrunden, Workshops und Theater für Groß und Klein bieten einen abwechslungsreichen Unterhaltungsrahmen. Das Holzrock setzt sich zum Ziel, Subkultur zu fördern, die regionale Kulturszene zu unterstützen, sowie einen Raum für politische Ideen und Diskussionen zu schaffen.

Das Festival wird von unterschiedlichen Menschen ehrenamtlich nach dem DIY (do-it-yourself)- Prinzip organisiert. „Holzrock soll ein diskriminierungsfreier Ort der Vielfalt sein, in dem Grenzen anderer respektiert werden“, so die Ankündigung. Es herrscht kein Konsumzwang, und es besteht die Möglichkeit direkt neben dem Festival-Gelände zu zelten.

Verpflegung: Neben veganem Essen von der Kochgruppe Maulwürfe aus Freiburg wird es beim Holzrock auch Flammkuchen, Crepes und Bio-Raclette zu essen geben.

