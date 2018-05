Schopfheim IHK und Einzelhandelsverband sprechen sich gegen Teil-Sperrungen der Schopfheimer Hauptstraße an Samstagen aus

Rückendeckung in ihrem Veto zur Hauptstraßenteilsperrung hat die Stadt von der IHK und dem Einzelhandelsverband Südbaden erhalten. Beide Institutionen geben eine Stellungnahme ab.

Einzelhandelsverband: „Gesperrte Flächen tragen nicht zwangsläufig zu einer Attraktivitätssteigerung und zu einem besseren Image bei“, schreibt Utz Geiselhart, stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Südbaden. Solche Maßnahmen müssten vielmehr in ein Gesamtkonzept eingeschlossen werden, das ja in Schopfheim beschlossen sei. Verwundert zeige sich der Einzelhandelsverband darüber, „wie die Befürworter den Sachverstand von einem Verkehrsplaner so komplett ausblenden können“. Eine Sperrung müsse von flankierenden Maßnahmen begleitet werden. Zum Beispiel müsse Parkraum für die wegfallenden Parkplätze geschaffen und eine ortsnahe Umfahrung angeboten werden. „Tut man dies nicht, führt das zu Umsatzrückgängen, wie dies vor Jahren in Engen bei der Einführung einer Fußgängerzone zu beobachten war. Nach kurzer Zeit wurde dieser Schritt rückgängig gemacht.

Erschwerend scheine in Schopfheim die Verkehrsumlenkung hinzu zu kommen. So sehe der Verkehrsplaner am Bahnübergang Probleme bei geschlossenen Schranken. Dies führe dann sicher zu einem Stau- und Verkehrschaos, was einen Imageschaden zur Folge habe. Nach dem Motto „Hier stehe ich im Stau, also fahre ich gar nicht mehr hin“. Da der ÖPNV im ländlichen Bereich nur mäßig ausgebaut sei, bleibe dem Kunden oft nur das Auto. Seit einigen Jahren seien in ganz Deutschland, egal ob Ober-, Mittel- oder Unterzentrum, sinkende Kundenfrequenzen zu beobachten. Ein Grund sei der stark steigende Onlinehandel. Alle Kunden wollten heute mehr denn je einfach und bequem einen Einkaufsstandort erreichen und dort parken können. „Die Bequemlichkeit haben sie im Netz gelernt“, so Geiselhart. Ziel in Schopfheim sei eine Temporeduzierung in der Hauptstraße mit einer Fußgängerzone in der Scheffelstraße und einer Tiefgarage im Uehlin-Areal. Dies sei zudem Teil des Verkehrskonzeptes, das auch vom Gewerbe und wohl auch von der SPD mitgetragen worden sei. Dieses Konzept trage zu einer Attraktivitätssteigerung bei, weil neben den verkehrslenkenden Maßnahmen auch Investitionen in die Aufenthaltsqualität getätigt werden.

IHK: Bertram Paganini, Geschäftsführer der Industrie-und Handelskammer (IHK) nimmt in Sachen Hauptstraße Stellung zu einer Anfrage von Stefan Klever vom Schopfheimer Gewerbeverein. Eine temporäre Sperrung der Hauptstraße an den Marktsamstagen bis Oktober sei aufgrund der Gegebenheiten in Schopfheim nicht zu befürworten. Paganini erinnert daran, dass vor einigen Jahren eine Mini-Teilsperrung an der Hauptstraße den innerstädtischen Einzelhandel in einer Weise getroffen habe, dass die Maßnahme seitens der Stadt wieder zurückgenommen werden musste, da die Umsatzrückgänge zu massiv gewesen seien. Der neue Vorschlag, an etwa 35 Markttagen einen Teilbereich der Hauptstraße zu sperren, bedeute für den Einzelhandel zumindest an diesen Tagen Umsatzverluste. Ein weiterer Aspekt sei die für die Kunden eintretende erschwerte Erreichbarkeit. Diese bewirke, dass ein Besuch einer Innenstadt gemieden werde, was zu einer Neuorientierung des Einkaufsverhaltens führen könne – bis hin zur Abwanderung in andere Kommunen. Die hohe Frequenz in der Hauptstraße an Samstagen lösten der stationäre Einzelhandel zusammen mit den Marktanbietern aus.

Dabei dürfte aber auch die jetzt bestehende Erreichbarkeit, die keine Verkehrsregulierungen kennt, eine begünstigende, also positive, Rolle spielen. Auch Paganini weist auf den bequemen Onlinehandel als Konkurrenten hin, weshalb eine Innenstadt so bequem wie möglich erreichbar sein sollte. So sähen es Handels- und Verkehrsexperten, warnt Paganini. Die Pläne für eine verkehrsberuhigte Innenstadt und die vom Gewerbeverein unterstützte Erweiterung des Wochenmarktes in Richtung Altstadt seien der richtige Weg.