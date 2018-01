Schopfheim IHK-Gastredner Wolfgang Bosbach: "Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben"

IHK-Gastredner Wolfgang Bosbach: "Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben"

Gastredner Wolfgang Bosbach spricht beim IHK-Neujahrsempfang in Schopfheim Klartext.

Schopfheim – Mit der wirtschaftlichen Kraft aus Region und Land einen Beitrag zu leisten, um die EU in eine gute Zukunft zu führen, sieht Thomas Conrady, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee als eine der herausragenden Aufgaben für 2018. Beim IHK-Neujahrsempfang in Schopfheim drückte er seine Hoffnung aus, dass es den 36.000 Mitgliedsunternehmen der Kammer gelingen möge, mit den Herausforderungen „einer sich immer schneller drehenden und zugleich weniger berechenbaren Welt umzugehen.“

In seiner Ansprache vor rund 500 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik widmete er sich weniger den Leistungen des Kammerbezirks, sondern ging intensiv auf die Einflüsse der Weltpolitik und -wirtschaft auf die einzelnen Unternehmen ein. Gerade wegen wachsender Unterschiede komme auch für die Wirtschaft die stabile Einbettung in internationale Partnerschaften wachsende Bedeutung zu. „Deshalb tun wir gut daran, die Augen nicht zu verschließen, sondern aktiv hinzuschauen, was um uns herum passiert“, meinte Conrady. Mit Blick auf die Europäische Union mahnte er, sehr viel Energie, Überzeugung und ganz viel Herz in dieses Projekt einzubringen, damit die Uhren nicht rückwärts laufen. Immerhin habe die EU 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand beschert. Auf einen Zwiespalt wies der Präsident hin: Es sei nicht miteinander vereinbar, einerseits größtmögliche Transparenz und Teilhabe am politischen Entscheidungsprozess zu fordern und andererseits das Vertrauen in die repräsentativen Strukturen immer mehr in Zweifel zu ziehen. Widerstreitende Belange, aggressiv durchgesetzte Gruppeninteressen und bürokratische Verfahrensmonster führten dazu, dass Großprojekte immer stärker behindert oder sogar ganz verhindert würden.

Diesen Gedanken griff auch Gastredner Wolfgang Bosbach auf. Vielfach sehe sich Deutschland selbst zu kritisch und mit wenig Optimismus“, sagte der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete. „Im Beschreiben von Problemen sind wir Weltmeister“, meinte er. „Von 68 Jahren Bundesrepublik lebten wir 62 im Wachstum und nur sechs in Rezessionen.“

Bosbach, der jahrelang Vorsitzender des Innenausschusses war, wies deutlich auf den Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus hin. In der EU könne Deutschland durchaus seine legitimen Interessen vertreten, es dürfen auch gerne seine Fahne zeigen. Nationalismus stelle sich stets über andere; das sei zum Glück nur die Meinung einer eine sehr kleine Minderheit. Zur derzeitigen Regierungsbildung erklärte der CDU-Politiker das Erschrecken der Gesellschaft damit, dass erstmals seit 1949 Koalitionsgespräche gescheitert sind. Bosbach ist gegen eine Minderheitsregierung: „Da entstehen laufend neue Forderungen, die leicht unüberschaubar werden.“ So könnte leicht der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und sozialer Leistungsfähigkeit verloren gehen.

In seiner launigen Rede ging Bosbach auch auf verändertes Alltagsverhalten ein. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sehe man heute etwa 80 Mal pro Tag aufs Handy, zu zwei Dritteln ohne, dass es klingelte oder brummte. „Sind sie früher auch öfter mal zum Festnetztelefon gegangen, wenn es nicht geklingelt hat?“, fragte Bosbach und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Drei Dinge bestimmten unausweichlich die Zukunft Deutschlands, befand der CDU-Mann: erstens Bildung, zweitens Bildung und drittens Bildung. „Wer nichts im Boden hat, muss wenigstens was in der Birne haben“, sagte er mit Blick auf vergleichsweise geringe Bodenschätze.