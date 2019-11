von Nicolai Kapitz

Elf Kanonenschläge sind in Schopfheim seit Generationen ein bekanntes Signal: Mit den Schlägen beginnt der große Narrenumzug am Fasnachtssonntag. Und auch der Fasnachtsauftakt am „Ölfte Ölfte“ wird von den elf Schüssen eingeleitet. Die Kanonenschläge stammen aus der altehrwürdigen Hurlibaus-Kanone, die seit der Nachkriegszeit vom Auma-Zinken abgefeuert wird. Doch womöglich ist es damit für immer vorbei: Die Kanone ist zur Zeit wegen einer fehlenden Zulassung stillgelegt. Der Auma-Zinken sucht mit Hochdruck nach einer Lösung.

Es ist wenige Tage her, da wurde die Schopfheimer Fasnacht am 11. November am Kronenbrunnen ausgegraben. Standesgemäß donnerten elf Schläge durch die Innenstadt. Doch im Halbdunkel der Szenerie war manchem wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass die Kanonenschläge nicht wie seit Generationen aus der blauen Hurlibaus des Auma-Zinken – einem der ältesten Fasnachts-Relikte in Schopfheim – abgefeuert wurden, sondern aus einem Vorderlader kamen, den der Schützenverein Zell eiligst als Ersatz auf dem Marktplatz positioniert hatte.

Zulassungs-Drama zur Fasnacht

Wenige Stunden zuvor hatte sich auf dem Ordnungsamt ein fasnächtliches Drama abgespielt, das der alten, in den Stadtfarben gestrichenen Hurlibaus erst einmal Schweigen verordnete – womöglich für immer. Denn dort fanden die Verantwortlichen heraus, dass das sogenannte Befeuerungsprotokoll – so etwas wie ein TÜV-Siegel für das Abfeuern von Kanonen – zum letzten Mal 1985 erteilt wurde. Abgelaufen ist diese Zulassung vor 29 Jahren, im Jahr 1990. „Das ist eigentlich durch Zufall ans Licht gekommen“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen.

Die Narrenzunft wollte im Vorfeld des „Ölfte Ölfte“ beantragen, die Kanone vom Entegast aus abzufeuern. Dies, so Claßen, auch wegen eines Zwischenfalls beim Umzug 2018, bei dem in einem Geschäft in der Hauptstraße durch die Druckwelle eines Kanonenschusses ein Regal beschädigt worden sein soll. Als das Ordnungsamt die Aufstellung der Kanone im Entegast prüfte und Unterlagen einforderte, kam das abgelaufene Protokoll ans Licht. In Windeseile besorgte die Narrenzunft in Zell Ersatz und das Ordnungsamt machte es kurzfristig möglich, dass ein Schwarzpulver-Vorderlader auf dem abgesperrten Marktplatz schießen durfte. Der Auma-Zinken indes blieb mit seiner intakten, aber nicht mehr zugelassenen Kanone etwas ratlos zurück.

Die Hurlibaus ist eine einzigartige Kanone

„Wir sind selbst total erschrocken“, sagt Zinken-Chefin Sonja Litfin. Die Vorsitzende, ihr Mann Thorsten Litfin und ihr Vize-Vorsitzender Ingo Walter stehen seit dem 11. November gehörig unter Strom. Dass die Kanone ein Befeuerungsprotokoll als Zulassung benötigt, wusste im Auma-Zinken niemand mehr. „Wir sind gerade dabei, Möglichkeiten zu suchen“, sagt die Vorsitzende. Ihr Mann Thorsten – jahrelang feuerte er das Gerät im bekannten Kanonier-Häs ab – hängt quasi täglich am Telefon. Das Problem ist nämlich folgendes: Die Hurlibaus schießt nicht wie viele gängige Geschütze mit Schwarzpulver, sondern als einzige bekannte Kanone mit Gas, genauer mit einem Acetylen-Sauerstoff-Gemisch. Und sie ist obendrein ein Eigenbau, der 1958 vom Auma-Zinken zusammengeschweißt wurde – angeblich sogar aus einem echten Panzergeschützrohr. Es gibt landauf, landab kein vergleichbares Gerät.

Der erste Anruf von Thorsten Litfin galt dem Beschussamt in Ulm. Aus technischen Gründen verwies man ihn von dort weiter an das Beschussamt in Köln. Hier hat er herausgefunden, dass die Kanone nicht unter das Waffenrecht fällt, sondern über die Beschussverordnung zugelassen werden muss. „Man darf nach dieser Verordnung gar kein Acetylen-Sauerstoff-Gemisch mehr benutzen“, sagt der langjährige Kanonier. Es sind nur noch Gase wie Butan und Propan zugelassen – „und das auch nur in Verbindung mit einer automatischen Dosieranlage und einer elektrischen Zündung“. Es gibt laut Kölner Behörde in Deutschland genau ein einziges zugelassenes Schussgerät, das mit Gas betrieben wird: „Ein ein Meter langes Rohr, das zum Verscheuchen von Vögeln benutzt wird.“

Kanone "nicht mehr gesetzeskonform“

Kein Vergleich also mit der Hurlibaus und ihrem locker vier Meter langen Panzerrohr. Der Auma-Zinken hatte die Kanone bisher von Hand befüllt und das Gas mit einer Lunte gezündet. „Passieren kann da nichts, das Panzerrohr ist stabil und wenn zu viel Gas drin ist, verpufft es einfach nach vorne“, sagt Ingo Walter – auch er lange Jahre als Kanonier im Einsatz. Ein Umbau auf die Befeuerung mit Schwarzpulver sei wegen der eigenwilligen Bauweise kaum machbar. Folglich bewertete die Kölner Behörde die Kanone aus der Ferne als nicht zulassungsfähig, „sie sei nicht mehr gesetzeskonform“, sagt Thorsten Litfin.

Nach weiteren Rückfragen verwies man ihn schlussendlich an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. „Die dortige Prüfstelle muss entscheiden, ob das Gerät technisch in Ordnung ist. Ob es dann die Zulassung bekommt, steht aber auf einem anderen Blatt“, sagt Ingo Walter. Das heißt: Der Auma-Zinken – der schon bei der schlussendlich geglückten Straßenzulassung der Kanone große Probleme hatte – müsste die Hurlibaus bis nach Niedersachsen fahren, dort vorführen und dann darauf hoffen, dass irgendjemand in Köln ein Herz für süddeutsche Fasnachtskanonen hat und das Narren-Relikt wieder zulässt. Und es wartet eine weitere Hürde: „Wenn wir sie doch noch einmal zugelassen bekommen, dann muss die Mannschaft von Profis geschult werden und ein entsprechendes Zertifikat vorweisen können. Das kostet viel Geld“, sagt Sonja Litfin. Für Zulassung, Schulungskurse und eventuellen Umbau sind schnell ein paar Tausender weg, sagt Ingo Walter.

Es gibt noch Hoffnung beim Auma-Zinken

Trotzdem wollen die Verantwortlichen vom Auma-Zinken nichts unversucht lassen. Die Hoffnung ist nun auch, dass vielleicht ein Fachmann auf das Kanonen-Problem aufmerksam wird und den Kanonieren zur Seite steht – ob für einen Umbau oder dabei, für die Kanone im Ist-Zustand im Gesetz doch noch eine Möglichkeit zur Zulassung zu finden. „Denn ohne die Kanone ist die Schopfheimer Fasnacht kaum denkbar“, sagt Ingo Walter. „Sie ist ein Wahrzeichen.“ Zumindest bei der Fasnacht 2020 wird man das aber auf jeden Fall merken: Bis dahin gilt es als ausgeschlossen, dass die Hurlibaus wieder abgefeuert werden darf.

Wer dem Auma-Zinken in Sachen Hurlibaus helfen möchte, kann sich unter Vorstand@auma-zinken.de bei Sonja Litfin melden.