Schopfheim Hospiz am Buck kann ausbauen

Hospiz am Buck kann ausbauen

Großzügige Jahresspende des Rotary Clubs Schopfheim-Wiesental macht es möglich.

Große Freude herrschte beim „Förderkreis Hospiz am Buck“ über eine großzügige Spende des Rotary Clubs Schopfheim-Wiesental. Vizevorsitzende Susanne Wetzel und Anton Reize, Kassenführer des Förderkreises, durften von Bernd Vetter, dem Präsidenten 2016/17 des Rotary Clubs, einen Spendenbetrag von 6150 Euro entgegennehmen. Mit ihrer Jahresspende fördern die Mitglieder des Rotary Clubs alljährlich ausgewählte lokale, regionale und globale Projekte vor allem im humanitären und medizinischen Bereich.

„Wir sind davon überzeugt, dass das Hospiz eine unermesslich wichtige Einrichtung für die Versorgung von Schwerstkranken in deren letzter Lebensphase ist“, würdigte Bernd Vetter die Arbeit der haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter in Hospiz und Förderkreis. Aufnahme finden Pflegebedürftige im Endstadium einer schweren Krankheit, die keiner Krankenhausbehandlung, aber dennoch einer stationären Betreuung bedürfen, weil eine ambulante Versorgung nicht möglich ist. Die Spende soll, so Anton Reize, für die Aufstockung der Räumlichkeiten auf acht Einzelzimmer und den Ausbau der Küche verwendet werden.