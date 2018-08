von Nicolai Kapitz

Kleines Wiesental – Der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (FDP) wollte es selbst sehen: Aufmerksam geworden durch die Berichte über unter Umständen bedrohte Kulturdenkmäler durch die Windpark-Pläne am Zeller Blauen war Hoffmann gemeinsam mit dem Heimatforscher Werner Störk oberhalb von Böllen im Wald unterwegs, um sich ein Bild zu machen. Nun zieht Hoffmann Fazit.

„Die gemessenen Windgeschwindigkeiten am Zeller Blauen sind grenzwertig“, wird Christoph Hoffmann in der Pressemitteilung zitiert. Er sagte das gleich zu Anfang des Gespräches den Vertretern der Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind-Schwarzwald, deren Sprecher Bernd Fischbeck aus Bürchau ebenfalls an der Expedition teilnahm. Und fuhr fort: „Außerdem habe ich hier heute ein flächenhaftes Bodendenkmal gesehen.“

Um diese Erkenntnis zu gewinnen, war Hoffmann in der Umgebung von Böllen und Neuenweg mit dem Lokalhistoriker Werner Störk unterwegs, der seit fast 30 Jahren die Bodendenkmäler in der Gegend erforscht und dokumentiert. Grenzsteine, Wallgräben und Schanzanlagen erzählen von der wechselvollen Geschichte dieser Gegend, die besonders im 30-jährigen Krieg hart umkämpft war. Im Wald, oberhalb der Passhöhe Hau, liegt die größte Schanzanlage der Region, von Störk Holderschanze genannt. Die Idylle ist laut Störk durch den Bau eines der Windräder des geplanten EWS-Windparks am Zeller Blauen bedroht. Störk hatte dem Landratsamt seine Bedenken mitgeteilt. Dort teilt man allerdings die Ansicht des Landesamtes für Denkmalschutz (LfD), wonach die Holderschanze „keine flächige Schanzanlage“ und daher vom Bau der Windkraftanlage nicht betroffen sei. Christoph Hoffmann ist der Ansicht, dass mit Blick auf die Denkmalpflege jetzt vor allem das Vertrauen in die Behörden wieder-

hergestellt werden müsse.

„Es kann nicht sein, dass der Bürger den Eindruck hat, dass das Regierungspräsidium bodenhafte Denkmale nicht gewissenhaft und ordnungsgemäß in ein Genehmigungsverfahren einbringt“, so Hoffmann. „Ich vermag den Wert des Bodendenkmals nicht einzuordnen, daher fordere ich eine gemeinsame Begehung der Behörde mit dem Schanzenexperten Störk.“ Störk hingegen ist sicher, dass die Schanzanlage vom Landesdenkmalamt bereits zum Bau des Windrades aufgegeben worden sei. Sein Vertrauen in die Behörde ist erschüttert. Störk hat aus diesem Grund auch eine gemeinsame Begehung mit Vertretern des Landratsamtes abgesagt und angekündigt, sich bis auf Weiteres in der Debatte nicht mehr zu Wort zu melden.

Hoffmann: Solarenergie unterstützen

Anders die Bürgerinitiative: Deren Vertreter Bernd Fischbeck äußerte den Verdacht, dass der Windpark dank einer Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz vorangetrieben werde. Diese Änderung mache es durch Subventionen lukrativ, auch an weniger geeigneten Standorten Windkraftanlagen zu errichten. Dieser neue Paragraph im EEG , der Subventionen auch für relativ unrentable Windkraftanlagen in Baden-Württemberg garantiere und auf Intervention von Ministerpräsident Kretschmann ins Gesetz kam, müsse gestrichen werden, so Hoffmann laut Mitteilung.

Vielmehr sollte das EEG die Photovoltaik-Anlagen im „Landstrich der Sonne“ wiederbeleben, indem die Eigenstromverwendung nicht mit EEG-Umlagen belegt wird. „Dann würde auf so manchem Fabrikdach eine Anlage gebaut, im Moment lohnt sich das als Investition nicht. Nur so kann die Energiewende erfolgreich werden“, so Bundestagsabgeordneter Christoph Hoffmann abschließend.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein