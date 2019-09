von Monika Weber

Schopfheim – Am kommenden Sonntag, 29. September ist wieder Herbstmarkt in Schopfheim. Erstmals kann dann in der neuen Fußgängerzone in der Scheffelstraße autofrei flaniert werden, die an diesem Tag auch feierlich eröffnet wird. Der neue Müller-Markt ist dann bereits geöffnet, ebenso wie die Filiale von Ernsting`s Family und die übrigen Geschäfte vom Marktplatz bis zur Bahnhofsapotheke. Zeitgleich findet auch wieder die Immobilienausstellung der VR-Bank Schopfheim-Maulburg in deren Filiale in der Bahnhofstraße statt. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt Zirkus, Live-Musik an zwei Standorten, den Kinderflohmarkt im Pflughof und zahlreiche Aktionen der Einzelhändler.

Organisatoren freuen sich schon: Hildegard Pfeifer-Zäh, die mit Janine Bühler wieder die Organisation im Gewerbeverein Fokus übernommen hat, freut sich über die Fertigstellung der Fußgängerzone: „Die Leute sind neugierig, wie die autofreie Scheffelstraße jetzt aussieht“. Und Fokus-Vorsitzender Stefan Klever ergänzt, dass der Tag ein ganz wichtiges Datum für den Handel in Schopfheim sei.

Nach zwei Jahren Beeinträchtigung in der Bauphase seien die Geschäfte dort jetzt in der „Pole-Position“ am neuen Hotspot von Schopfheims Innenstadt. „Für den Einzelhandel ist das jetzt die beste und wichtigste Lage“. Es bleibe noch abzuwarten, was sich die Geschäfte dort an Aktionen für diesen besonderen Tag überlegt haben.

Aktionen: Die teilnehmenden Geschäfte warten an diesem Tag mit zahlreichen Aktionen auf, es gibt Gewinnspiele und Rabattaktionen. „Davon lebt die Veranstaltung“, merkte Hildegard Pfeifer-Zäh an, auch wenn der Tag in der Regel nicht den großen Umsatz bringe. Es gehe vor allem darum, das Angebot des Schopfheimer Einzelhandels zu präsentieren, damit die Leute wissen, was sie hier finden, um sich später zu erinnern, wenn sie etwas brauchen. Stefan Klever sieht den Herbstmarkt als die Gelegenheit, neue Leute von auswärts in die Stadt zu locken. Bei solchen Veranstaltungen kämen auch Besucher aus Lörrach. „Wir haben hier in der Innenstadt die kurzen Wege“, das mache den verkaufsoffenen Sonntag besonders attraktiv. so Klever.

Musik: Auf der Bühne gegenüber der Lenk-Plastik spielt Steffi Lais diesmal mit Band in größerer Besetzung. In der Feldbergstraße treten die Knastbrüder auf. „Ich bin ein großer Fan von Jeannot Weißenberger", bekannte Hildegard Pfeifer-Zäh, auch das Plakat der Veranstaltung im Herbst-Design stamme aus der Ideenwerkstatt des Musikers und Grafikers. Marktplatz-Aktionen: Beim Sanierungsmobil geben Energieberater Harald Klemm und Christine Griebel, Koordinatorin der Solarkampagne der Stadt Schopfheim Auskünfte über alle möglichen Energiethemen. Als besondere Attraktion treten Artisten des Zirkus Lamberti in fünf kostenfreien Akrobatikvorstellungen in der Freiluftmanege auf. Diese finden um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Natürlich gibt es dort auch Popcorn und Zuckerwatte. Kinderprogramm: Passend zum Thema Zirkus sind wieder die beiden Seifenblasenkünstler zu Gast, die an verschiedenen Orten in der Stadt mit ihren riesigen Seifenblasen die Besucher erfreuen. Es gibt auch wieder ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und Schminkstationen an mehreren Stellen. Vor der Sparkasse kann man beim Bull-Riding mitmachen.

Beim Energiedienst, der vor dem „alten“ Müllermarkt in der Hauptstraße postiert ist, kann man mit einfachen Mitteln das klassische Zweipersonen-Strategiespiel „Tic-Tac-Toe“ oder „Drei gewinnt“ basteln. Auch bei der VR-Bank wird gebastelt. Passend zum Thema Immobilienausstellung werden mit den Kindern Vogelhäuschen gebaut.Der Kinderflohmarkt im Pflughof wird diesmal von Thea Adelbrecht organisiert. Anmeldungen werden im neuen Adelbrecht „Man und Work“ im Pflughof 9-10 entgegen genommen.