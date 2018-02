Schopfheim Hauptstraße Schopfheim: Freie Fahrt auch am Samstag

Der Gewerbeverein lehnt eine von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Teilsperrung der Hauptstraße an Samstagen ab.

„Die von der SPD-Fraktion beantragte Sperrung der Hauptstraße an Samstagen mit Wochenmarkt zwischen der Adolf-Müller-Straße und der Scheffelstraße lehnt der Gewerbeverein Schopfheim kategorisch ab“, heißt es in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Bekanntlich haben die Sozialdemokraten beantragt, diese Sperrung vorzunehmen, um Marktbesuchern das Leben leichter zu machen. Mit dem gewonnenen Platz könnte der Wochenmarkt auch mehr Marktbeschicker aufnehmen, argumentierte die SPD.

Die aktuelle Expertenaussage laute, dass temporäre Sperrungen nicht sinnvoll seien, weil sie die Verbraucher verunsicherten, sagte Stefan Klever, Vorstandsmitglied des Schopfheimer Gewerbevereins auf Anfrage. Mal sei gesperrt, mal nicht, das verwirre. Außerdem befinde sich der Arbeitskreis Innenstadt mitten im Prozess der verkehrsberuhigten Innenstadt. Erster Schritt sei die künstliche Verengung zwischen „Adler“-Kreisel und Viehmarktplatz. Geplant sei bekanntlich, langfristig Tempo 7 durch die Innenstadt zu erreichen. Das wiederum lasse sich gesetzlich nur durchsetzen, wenn das Verkehrsaufkommen deutlich reduziert worden sei, sagte Stefan Klever. Und daran arbeite der AK Innenstadt. Der Gewerbeverein empfehle also dringend die konsequente Umsetzung der im AK Innenstadt und im Gemeinderat beschlossenen Vorhaben zur nachhaltigen Reduzierung des motorisierten Verkehrs in der gesamten Innenstadt, ist sich Stefan Klever mit Martin Bühler, ebenfalls Vorstandsmitglied im Gewerbeverein, einig. Stefan Klever wies darauf hin, dass die Scheffelstraße im weiteren Verlauf der Bauarbeiten des Uehlin-Areals sowieso gesperrt werden müsse.

Spätestens dann gehe das von der SPD beantragte Konzept der Teilsperrung nicht mehr auf. Den Unmut vieler Marktbesucher wegen des Durchgangverkehrs auf der Hauptstraße kann Klever nachvollziehen. Samstags, so sein Eindruck, herrsche auch deshalb Verkehrschaos in der Innenstadt, „weil keiner schaut, wie und wo geparkt wird“. Es müsse also alles daran gesetzt werden, die ins Auge gefassten Verbesserungen so zügig wie möglich umzusetzen.

Der Gewerbeverein, das machen die Unterzeichner des Schreibens, Stefan Klever und Martin Bühler, auch deutlich, unterstütze die Idee der SPD, den Wochenmarkt auszuweiten und regionale Marktbeschicker, die der Naturpark-Initiative nah stehen, bevorzugt zu berücksichtigen. Als Standort für diese Marktergänzung empfiehlt der Gewerbeverein Schopfheim die Flächen rund um die Alte Kirche St. Michael. „Die Ansiedlung hätte den gewünschten Nebeneffekt, dass die malerische Altstadt Schopfheims auf charmante Weise belebt werden würde“, heißt es in dem Schreiben an die Stadtverwaltung.