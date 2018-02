Schopfheim Hästräger treiben Schabernack

Trotz strömenden Regens strömten die Zuschauer am Sonntag zum Fasnachtsumzug in Schopfheim.

Bei bestem Schwimmbadwetter – es regnete in Strömen – stapelten sich die Zuschauer am Wegesrand, als der bunte Fasnachtsumzug an ihnen vorüberzog. Moderator Herbert Henkel, „die Stimme vom Motocross“, wie Bürgermeister Christof Nitz von der Ehrenloge aus sagte, freute sich über den Zuschauerzulauf trotz miesen Wetters. Und wen der Regen überrascht hatte, der konnte im Narrendorf auf dem Marktplatz sogar einen „Notfall-Umhang“ erstehen.

Gespannt war die Zuschauerschar wieder auf die Wagen. „Nit übertriiebe, uffem Teppich bliebe“, riet der Städtli-Zinken der Stadt. Dessen Vogtenwagen landete bei der Wagenwertung auf dem ersten Platz. Die „Trockenschwimmer“ vom Schlattholz-Zinken, die das Leck im Schwimmbad aufs Korn nahmen, siegten bei den Zinkenwagen. Der Städtli-Zinken hatte die Leidenschaft des amtierenden Statthalters „Frank vo de Hanfi“ für Südtirol aufs Korn genommen und seinen Zinken-Wagen (Platz 2) entsprechend eingerichtet.

Der Windpark Hasel bekam sein Fett ab und es gab sogar einen Kinder-Statthalter-Wagen für „Jakob de 1. vo de Au.“ Die Wiechser Buurefasnächtler trugen mit einem Wagen ihre Halle zu Grabe. Die Hästräger trieben unterwegs Schabernack mit den Zuschauern, sodass das schlechte Wetter schnell vergessen war.