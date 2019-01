von Ralph Lacher

Guggemusik ist Fasnachtsmusik, Fasnacht ist ein Winterbrauch und Guggemusik also der Wintersound dazu. Und so störte es die Freunde der manchmal schrägen, meist aber durchaus ansprechendes musikalisches Niveau aufweisenden Guggemusik nicht, dass am Samstag zum vierten überregional bekannten Gugge-im-Ring-Event der Winter Einzug hielt in der Markgrafenstadt.

„Schon zum Outdoor-Teil unserer Veranstaltung am späten Nachmittag kamen sehr viele Zuschauer“, freute sich am frühen Abend in der Stadthalle Chris Amler, seines Zeichens Chef der Veranstalter. Und in der Tat: Bei leichtem Schneefall kamen zum ersten Teil des schon 13. Guggetreffens in Schopfheim mit den „Namelose“ als Ausrichter, dem Open-Air am späten Nachmittag, viele, viele Gäste, naturgemäß vor allem Familien mit kleineren und größeren Kindern. Der Eintritt war frei.

Auf der Schaubühne draußen moderierte DJ Dirk die jeweils rund 20-minütigen Auftritte der 13 Gast-Gugge. Bevor diese sich mit ihrem speziellen Sound selbst vorstellten, tat der Moderator dies in Form von allerlei Infos zur jeweiligen Guggemusik. Nach drei Stunden Gugge-Sound draußen verlagerte sich das Geschehen ins Stadthallen-Innere, dem Schauplatz des zweiten Teils des 2019er-Gugge-Spektakels in Schopfheim. Aufgebaut hatten die Ausrichter in der Halle eine Art überdimensionalen Boxring, der als Bühne für die Gast-Guggen diente.

Dort fetzten die Gugge unter dem Motto „Gugge im Ring“ bis nach Mitternacht vor dem begeisterten und eng an eng stehenden und mitgehenden Auditorium. Auch wenn die auf der Setliste stehenden Gast-Gugge zwei Mal auftraten, nämlich drinnen wie auch draußen, kam Langeweile nicht auf.

Denn die Guggen spielten fast alle ein unterschiedliches Repertoire, das teilweise beachtliches musikalisches Niveau hatte und eben nicht nur lautstark, sondern durch Rock- und Popsongs in Gugge-Version zu begeistern wusste. Das galt für eigentlich alle Gast-Formationen, also für die Ohreputzer Lörrach, die Schluchturmgeischter Rheinfelden, die Notehobler Weil am Rhein, die Österreicher aus Vorarlberg von den „Emser Palast Tätscher“ aus Hohenems und die Schneggahüler aus Frastanz, die Guggemusik 53 Lörrach, die Waieplätzer Dossenbach, Maischolbefetzer aus Eschbach, die Märtfraueli aus Basel, Zinke-Waggis Weil am Rhein, die Bettelsäck Fahrnau, die Guggis 81 Rheinfelden und die Steinener Halli-Gallis.

Dazwischen hatten Vertreter der Narrenzunft Schopfheim um Oberzunftmeister Hanspeter Meyer und Statthalter „Kai vo de Bismarckstroß“ die Gelegenheit, im „Ring“ ein kurzes Gastspiel sozusagen zur Eröffnung der Fasnacht 2019 in der Markgrafenstadt zu geben. Zwischen den Auftritten der Guggemusiken sorgte DJ Dirk dafür, dass die Stimmungswogen auf hohem Level blieben. „D’Namelose“ hielten sich mit einem eigenen musikalischen Auftritt wie in den Vorjahren zurück, beschränkten sich auf die Organisation des Konzerts und die Verköstigung. Dabei konnten sie auf das Team des „Goldenen Löwen“ und der DLRGSchopfheim zählen. „Gemeinsam mit unseren Gast-Guggen haben wir für einen fulminanten Frühstart für die Fasnacht 2019 in Schopfheim gesorgt“, war sich Chris Amler ob des Erfolgs der Veranstaltung der Seinen sicher.