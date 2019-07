von Monika Weber

Schopfheim (mwe) Das 60. Güggelifescht des Hexenzinkens ist am Montag zu Ende gegangen. Das Wetter hat mitgespielt und dem Veranstalter einen sehr guten Besuch beschert. Die besondere Spezialität wussten insgesamt etwa 3000 Besucher zu schätzen und fanden erneut den Weg zum etwas abseits gelegenen Zinkenheim in Gündenhausen. Die beiden großen Grills, die zusammen fast 200 Güggeli gleichzeitig grillen können, liefen ununterbrochen seit Samstagnachmittag.

Der stark besuchte Handwerkerhock am Montagmittag lief besser als jemals zuvor, freut sich Zinkenvogt Björn Post. Um 19 Uhr vermeldete die Küche „Güggeli ausverkauft“ – und das obwohl die Hexen in diesem Jahr nochmal mehr Hähnchen bestellt hatten als in den Vorjahren. Verhungern musste zum Abendprogramm mit „Jeannot und der Chickenband“ trotzdem niemand, es gab noch genügend Wurst und Pommes. So ziehen die Hexen aus dem 60. Fest eine gute Bilanz und blicken stolz zurück auf die Festgeschichte. Im Gründungsjahr 1959 wurde ein Sommernachtsfest veranstaltet. Und auch, wenn es damals schon Güggeli aus einem Elektrogrill gab: Die Mitglieder des Zinkens legen Wert darauf, dass das erste richtige Güggelifescht erst im Folgejahr veranstaltet wurde. Die große 60, die diesmal am Zelt prangte, gilt daher für die Jahre des Bestehens und auch für die Zahl der veranstalteten Güggelifeschte.

Über die Jahre entwickelte sich das Fest zum größten im Wiesental in einem 5000-Personen-Zelt mit Band, Feuerwerk, Schießstand und Boxkämpfen, erzählt Urgestein Armin Stocker, zweiter Vorsitzender des Vereins und seit 46 Jahren im Organisationsteam dabei. „Wir mussten 60 000 D-Mark Umsatz machen, bevor wir etwas verdient haben“, erinnert er sich. „Und die Helfer mussten damals eine Woche Urlaub nehmen.“ Das gehe heute nicht mehr, das Risiko sei einfach zu groß, denn die größte Herausforderung ist immer das Wetter. Ist es zu heiß, kommen weniger Leute, bei Regen bleiben sie erst recht fern. Seit über 30 Jahren feiert der Hexenzinken im Zinkenheim in der Hohe-Flum-Straße mit eigenem Zelt, das 600 Personen fasst, in etwas kleinerem Rahmen. Der Verein hat viel in das Fest investiert. Um den Hygienebestimmungen gerecht zu werden, wurde eigens ein gefliester Würzraum gebaut. Die Güggeli werden im Kühlwagen angeliefert, der als Kühllager dient und bei null Grad gehalten wird. Während der einzelnen Schichten sind beim Fest jeweils 35 Helfer im Einsatz. Je nach Betrieb sind drei bis acht Bedienungen im Zelt unterwegs. Fast im Minutentakt werden gegrillte Güggeli über den Tresen zu den Bedienungen gereicht. Ein Stamm von etwa 15 Mitgliedern nimmt sich Urlaub, denn Auf- und Abbau müssen gewährleistet sein.

Der Städtlizinken stellt Helfer für die Nachtwache, im Gegenzug helfen die Hexen dann beim Rettichfest. „Solche Kooperationen werden in Zukunft wichtiger, um genügend Helfer zu bekommen“, zeigt sich Björn Post dankbar. Da der Besucherandrang wetterabhängig ist, stellt sich jährlich an jedem Festtag die gleiche Frage: „Noch etwas auflegen oder nicht?“ Da ist Erfahrung gefragt. Es gibt immer das Risiko, dass „e Hufe übrig bliebt“ oder „zu schnell usverchauft isch“, sagt Armin Stocker. Grillwürste und Steaks seien schnell zubereitet, aber „Güggeli sind immer ein Risiko“. So ein Güggeli braucht, wenn die Holzkohle schon gut Hitze gibt, immer noch 45 Minuten, bis es servierfertig ist.

Anfangs muss man sogar mit einer Stunde Garzeit rechnen. 16 Spieße mit je sechs Güggeli passen auf einen Grill. Zwischendurch werden die Güggeli immer wieder mit Bier-Wasser-Duschen begossen. So werden sie außen knusprig und bleiben innen saftig. Das ständige Um- und Abhängen der Spieße verlangt den Helfern alles ab, denn die Holzkohlewände, mit denen die beiden selbst gebauten Grills ausgestattet sind, lassen sich nicht einfach runterschalten. Da wird es extrem heiß.

Im Würzraum, wo die Güggeli vorbereitet werden, geht es nicht ganz so hektisch zu. Ein riesiger Bottich mit etwa 40 bis 50 Kilo Spezialgewürzmischung steht bereit. Gemischt werden Paprika scharf und edelsüß, Curry, Salz und Pfeffer – die genaue Zusammensetzung ist geheim. „Ich kenne das Rezept auch“, schmunzelt Armin Stocker. „Vor allem aber kenne ich den Geschmack – den vergisst man nicht.“