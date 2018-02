Schopfheim Gravierende Mängel: Heimaufsicht schließt Pflegestift in Schopfheim

Das Landratsamt verfügt die Schließung des Pro-Curand-Pflegestifts Dr. Max Picard im Bifig in Schopfheim wegen verschiedener gravierender Mängel.

Die Heimaufsicht des Landkreises Lörrach hat dem Pflegestift Dr. Max Picard im Bifig in Schopfheim am Donnerstag die Betriebserlaubnis entzogen.

Als Grund nennt das Landratsamt in einer Mitteilung „gravierende Mängel“ sowie anhaltende personelle Engpässe, die trotz mehrfacher Aufforderungen vom Betreiber, der Pro Curand GmbH, nicht beseitigt worden seien. Pro Curand muss die Einrichtung nun zum 31. März schließen. Was mit den Beschäftigten und vor allem den 49 Bewohnern geschieht, ist noch unklar.

Gravierende, tiefgreifende Probleme im Pflegestift

Die Heimaufsicht nennt in ihrer Anordnung mehrere tiefgreifende Probleme im Pflegestift als Grund für den Entzug der Betriebserlaubnis. Es habe im Dr. Max-Picard-Stift „massive personelle Engpässe“ gegeben sowie unbesetzte Leitungspositionen, „die zu weiteren strukturellen Problemen führten“. Demnach hat die Heimaufsicht seit November 2016 „zum Teil gravierende Mängel in der Medikamentengabe, der Grundpflege, der Behandlungspflege und der Dokumentation“ festgestellt. Das Landratsamt habe trotz mehrfacher Überprüfungen im Januar, März, Juni und November 2017 „keine strukturellen Verbesserungen der Personal- und Pflegesituation“ feststellen können.

Zwar gebe es keine „Gefahr für Leib und Leben der Bewohner“, doch seien „gesetzliche Mindeststandards der Pflege wiederholt und dauerhaft nicht erfüllt“ worden. „Wir bedauern es, diesen drastischen Schritt gehen zu müssen“, wird Michael Laßmann, Leiter des zuständigen Dezernats Recht, Ordnung und Gesundheit beim Landratsamt, in der Pressemitteilung zitiert. Der massive Fachkräftemangel in unserer Region stelle auch die Pflegeheime vor besondere Herausforderungen.

„Dafür haben wir Verständnis. Dennoch muss in den Einrichtungen eine sichere und angemessene Versorgung der Pflegebedürftigen gewährleistet sein.“ In Zusammenarbeit mit dem Betreiber habe die Heimaufsicht daher im vergangenen Jahr „alles versucht, die strukturellen Probleme in den Griff zu bekommen“. Die Entscheidung zum Entzug der Betriebserlaubnis sei „zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner“ aber unumgänglich, so Laßmann weiter. Nach Auskunft des Landratsamts geht damit auch keine vorübergehende, sondern eine endgültige Schließung einher.

Zur Zeit wohnen in dem Pflegeheim im Bifig noch 49 Personen. „Der Betreiber steht nun in der Pflicht, den Bewohnern bis zur Schließung eine angemessene Alternative anzubieten“, schreibt das Landratsamt. Die Bewohner haben einen Anspruch gegenüber dem Betreiber, dass dieser ihnen eine zumutbare Alternative bietet.

Pro Curand hat Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige am Donnerstagnachmittag über die bevorstehende Schließung informiert. Auf eine Anfrage dieser Zeitung bei der Pro-Curand-Pressestelle in Berlin wollte das Unternehmen am Donnerstag noch nicht antworten. „Die Information unserer Mitarbeiter und Bewohner hat Priorität“, erklärte Eileen Engewicht, Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. Somit ist derzeit noch unklar, wie die Bewohner untergebracht werden. Auch wie es für die Beschäftigten des Pflegestifts weitergeht, wollte am Donnerstag niemand beantworten.

Probleme in der Leitung des Pflegestiftes und mit einer dünnen Personaldecke waren bereits im Dezember 2016 bekannt geworden. Seinerzeit hatte Pro Curand über eine Mediation im Pflegestift berichtet, die wegen „zumeist sehr persönlicher Differenzen einzelner Kollegen zur Einrichtungsleitung“ nötig geworden war. Die damalige Leiterin hatte in diesem Zusammenhang das Stift verlassen. Im Nachgang an diese Mediation hatten Mitarbeiterinnen des Pflegestifts einen Leserbrief verfasst, in dem diese Mediation und die Unternehmensleitung scharf kritisiert wurden.

Die Heimaufsicht des Landkreises hat unter anderem die Aufgabe, in jährlichen, unangekündigten Regelüberprüfungen sowie in anlassbezogenen Überprüfungen die Arbeit der Pflegeheime zu kontrollieren, schreibt das Landratsamt. Neben der Abwehr von Gefahren für die Bewohner unterstütze die Heimaufsicht die Einrichtungen beratend, um Mängel umgehend und dauerhaft zu beseitigen und das Wohl der Bewohner nach den Maßgaben des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) zu gewährleisten.