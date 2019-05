von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Seit vergangenem Sommer ist die Wiesenbrücke aus der Grienmatt nach Ehner-Fahrnau für den Autoverkehr gesperrt. Wer motorisiert auf die andere Seite will, muss einen Umweg von fünf Kilometern in Kauf nehmen. An der Sperrung wird nun von Seiten der Golfplatzbetreiber und Anwohner Kritik laut. Es gibt Zweifel daran, dass das Bauwerk überhaupt marode ist. Die Stadt bleibt bei ihrem Standpunkt und verweist auf zwei Gutachten zum Zustand der Brücke.

Die Situation: Im Sommer 2018 sahen sich Autofahrer an der Brücke plötzlich Absperrungen gegenüber: Die Wiesenbrücke von Fahrnau rüber in den Weiler Ehner-Fahrnau wurde von der Stadt wegen statischer Bedenken für Pkw und Lkw gesperrt. Fußgänger sowie Rad- oder Mopedfahrer kommen noch durch, Autos nicht mehr. Die Stadt plant einen Ersatz der Brücke durch einen Neubau. Wie letztens im Bauausschuss offenbar wurde, wird das aber im laufenden Jahr nicht mehr klappen, ob es 2020 weitergeht, ist angesichts der Personallage in der städtischen Bauverwaltung unklar. Und der eigentlich anvisierte Kostenrahmen von 800 000 Euro wird auch nicht eingehalten. Nun laufen Diskussionen, ob eine Ausweich-Brücke für Radler und Fußgänger beim etwas flussaufwärts gelegenen Legi-Kraftwerk gebaut werden soll. Und wenn ja: Soll sie dauerhaft und dafür mit rund 150 000 Euro teuer, oder provisorisch für rund 50 000 Euro gebaut werden? Aus dem Brückenneubau ist so ein langwieriges Millionenprojekt geworden.

Die Sperrung hat Probleme geschaffen. Die Bewohner im Schlösschen Ehner-Fahrnau und in den umliegenden Häusern müssen über Hausen fahren, die Hundesportler vom HSV Schopfheim-Fahrnau ärgern sich, denn ihr Vereinsheim ist kaum noch zu erreichen. Besonders, so erklärt Geschäftsführer Rolf Wetzel, leiden aber der Golfplatz und die Golfspieler unter der Brückensperrung. „Wir haben seitdem gut und gerne 60 zahlende Mitglieder verloren, die ihr Fernbleiben mit der Verkehrssituation begründen“, sagt Wetzel. „Das sind zehn Prozent unseres Mitgliederbestands.“ Dabei ist es nicht allein der Umweg, der den Golfern Ärger bereitet. „Auf dem Burichweg, der jetzt die einzige Zufahrt ist, kommt es immer wieder zu Konflikten mit Fußgängern, Radlern oder Reitern“, berichtet Wetzel. „Sie müssen mal beobachten, was aus einer Gruppe von Nordic Walkern für Handzeichen und Beschimpfungen kommen können.“ Die Kritik an der Stadt: Rolf Wetzel und sein Sportwart Thomas Holst könnten mit dem Problem besser umgehen, wenn sie nicht Zweifel daran hätten, dass die Brückensperrung überhaupt notwendig ist. „Wir haben unter unseren Spielern Statiker und Ingenieure, die sich die Brücke angesehen haben“, erklärt Holst. „Alle sind der Meinung, dass der Brücke nichts fehlt.“ Das Bauwerk ist auch nicht wirklich in die Jahre gekommen: Es wurde um die Jahrtausendwende errichtet, um den damals neuen Golfplatz von Schopfheim her erreichbar zu machen. „Die Brücke hat die ganze Zeit keine Probleme gemacht. Es ist kein Verschleiß zu sehen. Und auf einmal soll sie marode sein? Das können wir nicht verstehen“, sagt Thomas Holst. Und Rolf Wetzel äußert auch Zweifel am Inhalt des Gutachtens, das den angeblich problematischen Zustand der Brücke belegen soll. „Der gleiche Gutachter hat im Jahr zuvor noch völlige Unbedenklichkeit bescheinigt“, sagt Wetzel. Er könne auch nicht nachvollziehen, warum Autofahrer die Brücke nicht benutzen dürfen, während – so sein Beispiel vom Wiesentäler Wasserlauf vor einigen Wochen – „manchmal Hunderte Jogger gleichzeitig drüber rennen“.

: Rolf Wetzel und Thomas Holst fordern nun, die Belastbarkeit der Brücke erneut zu prüfen und sie wieder zu öffnen: „Einen Neubau brauchen wir nicht“, sagt Wetzel. Dafür, dass keine schwereren Fahrzeuge die Brücke befahren, könnten nach seiner Ansicht Höhen- und Seitenbegrenzungen sorgen. Der Standpunkt der Verwaltung: „Es gibt zwei Gutachten, die die problematische Standfestigkeit der Brücke bescheinigen“, sagt Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage. „Wir werden sicher nicht noch ein drittes anfordern.“ Die Brücke sei sicher, solange sie niemand mit mehr als zehn Stundenkilometern befahre. Das könne die Stadt aber nicht kontrollieren, deshalb bleibt die Brücke bis auf weiteres geschlossen. „Wir müssen uns auf die Fachleute verlassen können“, sagt Harscher. Die Stadt habe die Brücke schließlich nicht spaßeshalber gesperrt. „Es wäre mir auch lieber, wenn wir einen Haufen Geld sparen könnten“, erklärt der Bürgermeister. „Aber Sicherheit geht vor.“ Er habe Vorschläge gemacht, die Brücke wenigstens von April bis Oktober für Autos freizugeben, bei einer Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern. Aber das sei von den Fachleuten abgelehnt worden. „Es hieß, die Brücke verkraftet das nicht mehr.“

Er werde sich einerseits dafür stark machen, dass schnell eine solide neue Brücke gebaut wird, und andererseits beim Kraftwerk eine dauerhafte Fußgängerbrücke entsteht. Die Gemeinde Hausen werde sich mit 20 000 Euro an den Kosten beteiligen. In den kommenden Tagen soll es noch ein klärendes Gespräch mit den Golfplatzbetreibern geben. „Wir sind daran interessiert, das Problem so schnell und so gut es geht aus der Welt zu schaffen“, sagt der Bürgermeister.