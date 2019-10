von André Hönig

Schopfheim/Hasel (hö) Richterlicher Rückenwind für ein viertes Windrad auf dem Hasler Glaserkopf nahe Gersbach: Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage eines direkt betroffenen Mettlenhof-Bewohners abgewiesen. Das Urteil fiel bereits am Abend nach der Verhandlung – was insofern überrascht, als das Gericht in der Verhandlung selbst noch einen Vor-Ort-Termin vor einer Entscheidung nicht ausgeschlossen hatte.

Der Anwohner Wolfgang Bürk hatte 2016 Widerspruch eingelegt. Das Verwaltungsgericht setzte in einem Eilverfahren die Genehmigung erst aus, das Regierungspräsidium jedoch wies den Widerspruch ab. Bürk klagte deshalb erneut. Dass sich die Familie Bürk in einer „misslichen Lage“ befinde, sah auch Richter Sennekamp so. In der Verhandlung, über die wir bereits ausführlich berichteten, erklärte er, dass das Gericht möglicherweise längere Beratungszeit, eventuell auch einen Vor-Ort-Termin benötige. So überrascht es, dass das Gericht dann doch noch direkt am Abend nach der Verhandlung entschied, die Klage abzuweisen, wie Klaus Döll, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, bestätigt. Weil die schriftliche Urteilsbegründung noch ausstehe, konnte Döll zur Begründung noch nichts sagen.

Wolfgang Bürk erklärt auf Nachfrage, dass auch er erst sagen könne, wie es weitergeht und ob er weiter juristisch gegen das Windrad vorgehe, wenn er die Urteilsbegründung kenne. Der Windpark-Betreiber EnBW hatte schon vor der Verhandlung erklärt, die Planung für das vierte Windrad erst wieder aufzunehmen, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliege.