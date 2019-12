von sk

Schopfheim (sk) Selbst beschenkt haben sich Auszubildende der Fachbereiche Metall (MK) und Sanitär-Heizung-Klima (SHK) kurz vor Weihnachten – alle Schüler haben ihre theoretische Ausbildung an der Gewerbeschule Schopfheim erfolgreich beendet.

Der Abschlussprüfung stellten sich laut Pressemitteilung die Metallbauer, Konstruktionsmechaniker sowie die Auszubildenden des Bereichs Sanitär-Heizung- Klima. „Alle Schüler haben die Abschlussprüfung an der Gewerbeschule Schopfheim bestanden“, heißt es in der Mitteilung. Diese frohe Kunde konnten die Klassenlehrer Sebastian Gorski, Andreas Göbel und Martin Biedermann stolz den Schülern verkünden. Zur feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse erschienen die Absolventen, die Klassenlehrer, die Fachlehrer, die Schulleitung und Vertreter der Ausbilder und Elternschaft in der Aula der Gewerbeschule Schopfheim. Berndt Mühlbach – Religionslehrer und Freizeitmusiker – sorgte als Solokünstler mit handgemachter Livemusik für eine tolle Stimmung.

Die Festrede hielt Klaus König, Schulleiter der Gewerbeschule Schopfheim. Er bescheinigte allen Absolventen hohe Fachkompetenz: „Nicht zuletzt zeigt sich das in dem, was Ihnen abverlangt wurde: Sie mussten in der diesjährigen Abschlussprüfung sogar eine Fußgängerbrücke konzeptionell entwickeln und statisch berechnen.“

Diese Worte waren besonders an die Metallbauer und Konstruktionsmechaniker gerichtet. Die Sanitär- Heizungs- und Klimatechniker verabschiedete Klaus König mit den Worten: „Bleiben Sie an den Zukunftsthemen wie beispielsweise Energieeffizienz und Umweltschutz dran. Seien Sie offen für Weiterbildung.“

Alle diese Facharbeiter sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt, von ihnen gebe es aktuell zu wenige. Sein Dank galt den Ausbildern und Lehrern für deren kompetente Unterstützung. Martin Biedermann, Fachbereichsleiter SHK, sagte: „Wir sind sehr stolz und wünschen den Schülern auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute.“ Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Tag aus.