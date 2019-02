von Edgar Steinfelder

Schopfheim (est) Ein gewalttätiges Ende nahm am 10. Mai 2018 der feuchtfröhliche Vatertagsausflug einer größeren Wandergesellschaft, deren Teilnehmer fast alle miteinander verwandt waren. Ein Aufeinandertreffen der Wanderer mit einem Autofahrer zwischen Hausen und Schopfheim beim Golfplatz artete damals in eine Schlägerei aus. Am Donnerstag musten sich nun ein 55-jähriger und ein 21-jähriger Angeklagter wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten.

Insgesamt waren zu der Verhandlung acht Zeugen geladen. So schilderte der 55-jährige Angeklagte den Tathergang folgendermaßen: Man habe sich am Morgen um 10 Uhr bei einem Familienmitglied getroffen, um von Schopfheim nach Hausen zu wandern. An mehreren Stationen habe man den ganzen Tag über immer wieder größere Mengen Bier und auch einige Schnäpse getrunken, so dass man sich am frühen Abend gegen 19 Uhr angetrunken auf den Heimweg gemacht habe. Er selbst sei auf Höhe des Golfplatzes in der Straßenmitte direkt vor ein entgegenkommendes Auto gelaufen, das dann angehalten habe. Er habe noch realisieren können, dass der 21-jährige Mitangeklagte aus der Gruppe mit dem Fuß gegen das Heck des Fahrzeugs getreten habe. Daraufhin sei der Fahrer ausgestiegen und habe der Gruppe etwas Beleidigendes zugeschrien. Vom Alkohol benebelt habe er die Beleidigung auf sich bezogen und überreagiert, indem er dem Autofahrer einen Schlag versetzt habe. Er wisse nur noch, dass man ihn dann abgedrängt habe, an mehr könne er sich nicht mehr erinnern, so der 55-Jährige. Es täte ihm aber leid, er entschuldigte sich auch bei dem Geschädigten.

Der als Zeuge geladene 36-jährige Geschädigte schilderte den Tathergang im Wesentlichen genau so. Er habe, nachdem der 21-jährige gegen sein Fahrzeug getreten habe, sein Auto verlassen, um diesen zur Rede zu stellen. In diesem Moment sei der ältere Angeklagte auf ihn losgegangen und habe ihm einen Faustschlag gegen die Schläfe versetzt. Zudem habe ihm der 21-Jährige, der vorher gegen sein Auto getreten habe, einen Fußtritt gegen das Schienbein versetzt. Dabei habe er Hämatome an der Schläfe und am Schienbein davongetragen. Die Freundin des Geschädigten, die als Beifahrerin vom Auto aus das Geschehen beobachtet hatte, schilderte den Tathergang fast identisch. Sie habe per Handy die Polizei verständigt. Der 21-Jährige räumte zwar ein, gegen das Fahrzeug getreten zu haben, einen Fußtritt will er dem Geschädigten jedoch nicht verpasst haben. Eine Zeugin will dies jedoch genau beobachtet haben und konnte auch die beiden Angeklagten als Täter identifizieren.

Sie gab zudem an, dass erst durch das schlichtende Eingreifen eines 58-jährigen Mitglieds aus der Gruppe der Streit beendet wurde. Der Staatsanwalt sah die Vorwürfe als erwiesen an und forderte für den 55-Jährigen eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen á 80 Euro und für den 21-Jährigen eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen á 60 Euro. Der Verteidiger plädierte auf einfache Körperverletzung in einem minderschweren Fall für seinen 55-jährigen Mandanten, der 21-jährige Angeklagte, dem kein Verteidiger zur Seite stand, bat um eine mildere Strafe, bei der er nicht als vorbestraft gelte.

Richter Stefan Götz verurteilte schließlich den 55-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minderschweren Fall zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen á 70 Euro, der 21-jährige erhielt eine Ermahnung und eine Geldauflage in Höhe von 1800 Euro, die er in Raten zu 180 Euro an den Arbeitskreis Rauschmittel zu überweisen habe.