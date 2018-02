Schopfheim Gesündere Ernährung: Der Vorsatz allein führt nicht zum Ziel

Thomas Messner erklärt in der Dualen Hochschule, wie eine Verhaltensänderung gelingen kann.

Lörrach (tm) Nicht nur eine ausreichende Motivation ist wichtig, wenn es darum geht, sein Verhalten zu ändern, um gesünder zu leben. Genauso wichtig ist die Willensstärke, diese Änderung durchzuhalten. Dabei können klare Strategien helfen, wie Thomas Messner in seinem Vortrag „Warum wir mit unseren Vorsätzen scheitern und was wir dagegen tun können“ erläuterte.

Messner ist seit Kurzem Professor für Physiotherapie an der Dualen Hochschule in Lörrach. Die DHBW ist zurzeit dabei, in den Bereichen Life Sciences und Gesundheit ein drittes Standbein neben Technik und Wirtschaft aufzubauen. Einmal im Quartal bietet die DHBW daher öffentliche Gespräche zu Gesundheitsthemen an, wie Studiengangsleiter Joachim Wölle eingangs feststellte.

Viele fassen gerade an Silvester gute Vorsätze für das neue Jahr. Auch einige der Zuhörer haben das getan, wie Thomas Messner durch Befragung feststellte. Etwa ein Viertel von ihnen hat sie bereits wieder aufgegeben.

„Gute Absichten sind ein zentraler Bestandteil von Veränderungsprozessen“, betonte Messner.

Gerade im Gesundheitswesen sei das wichtig. Menschen, die auf ihr Gewicht achten, nur mäßig Alkohol trinken und nicht rauchen, können bis zu zwölf Jahre älter werden als andere, sagte er. 80 Prozent der Gesundheit hängen vom Lebensstil ab, wie auch das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Typ II Diabetes oder manche Krebsarten. In fünf über die ganze Welt verstreuten Gegenden, nämlich auf Sardinien und der griechischen Insel Ikaria, in Japan, Costa Rica und Kalifornien, den so genannten „Blue Zones“, werden überdurchschnittlich viele Menschen mehr als 100 Jahre alt, jeder Dritte wird über 90.

Man hat untersucht, was allen gemeinsam ist: Alle essen viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch und keine industriell gefertigten Produkte, sie sind täglich körperlich aktiv, meistens im Freien und in der Sonne, Suchtmittel konsumieren sie nur zurückhaltend und wenn dann in geselliger Runde, sie gönnen sich Auszeiten, soziale Kontakte, Familie und Freunde sind ihnen wichtig, und sie sehen in ihrem Leben einen Sinn.

Ohne Vorsätze komme man nicht zu einer Veränderung des Lebensstils, stellte Messner fest. Er sprach in diesem Zusammenhang vom Rubikon-Modell. Als Caesar beschlossen hatte, den Rubikon zu überschreiten, um in Rom die Macht zu erobern, waren die Würfel gefallen.

Man müsse sich überlegen, was wünschenswert und realisierbar ist und ob man an einen Effekt glaubt. Grübeln hilft nicht, und auch Schwelgen und Träumen haben nicht den gewünschten Effekt, denn sie rauben die Energie, die man zur Umsetzung bräuchte, erklärte Thomas Messner. Um das Ziel zu erreichen, sei eine Handlungsplanung nötig, aber auch die Planung, wie man reagiert, wenn etwas dazwischen kommt. Hilfreich sei es, den Wunsch zu definieren, sich das gewünschte Ergebnis vorzustellen, Hindernisse zu bedenken und einen Plan aufzustellen, um sie zu überwinden. Das ist das WOOP-Modell nach den Anfangsbuchstaben von Wish (Wunsch), Outcome (Ergebnis), Obstacle (Hindernis) und Plan. „Einen Plan brauchen wir dann, wenn es uns schwerfällt, eine neue Gewohnheit zu festigen“, sagte Messner.

Wer sein Verhalten verändern wolle, müsse motiviert, das Vorhaben wünschenswert und realisierbar sein. Hilfreich ist eine mentale Vorbereitung, konkrete Pläne können helfen, die Intensions-Verhaltens-Lücke zu überbrücken. Vorsätze und Absichten seien wichtig, sollten aber auf Motivation und Planung basieren. Zum Erfolg trage bei, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Es gehe ihm auch nicht darum, die Menschen zu Gesundheitsasketen zu erziehen oder den Leuten vorzuschreiben, sie sollen so leben die Menschen in den Blue Zones. „Jeder muss sich selbst überlegen: Wie möchte ich leben und was steigert mein Wohlbefinden“, stellte Messner fest.