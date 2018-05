Schopfheim Gericht: Verurteilt wegen übler Nachrede

Das Amtsgericht Schopfheim verurteilte eine 46-jährige Frau zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. In seinem Plädoyer sah der Staatsanwalt den Tatbestand der üblen Nachrede und Beleidigung als erwiesen an.

Schopfheim/Bad Säckingen – Nach zwei vorausgegangenen Verhandlungstagen wurde nun eine 46-jährige Frau vor dem Amtsgericht Schopfheim wegen übler Nachrede zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zu zweijähriger Bewährung, verurteilt. Nach Abschluss der Beweisaufnahme und dem Verlesen der Auszüge aus dem Bundeszentralregister mit einschlägigen Vorstrafen der Angeklagten, sah der Staatsanwalt in seinem Plädoyer den Tatbestand der üblen Nachrede und Beleidigung als erwiesen an.

So habe die Angeklagte am 21. Juni 2017 an verschiedene Justizbehörden und Ministerien E-Mails verschickt, in denen sie neben ehrenrührigen Anschuldigungen gegenüber Juristen und Polizeibeamten auch einen Richter des Amtsgerichts Bad Säckingen als „erpressbare Marionette“ bezeichnete. Zudem habe sie während einer Gerichtsverhandlung am 21. Juli in Waldshut-Tiengen dem Richter unterstellt, Kunde und Domina-Sklave in einem Bad Säckinger Tantra-Studio gewesen zu sein. Ebenso habe sie behauptet, die Ex-Ehefrau des besagten Richters habe in jenem Studio als Domina-Prostituierte gearbeitet.

Weil alle Zeugenaussagen diese perfiden und bösartigen Vorwürfe der Angeklagten eindeutig widerlegt haben, müsse er sich fragen, ob diese bewusst oder in Wahnvorstellungen gehandelt habe, sagte der Staatsanwalt.Aber die Verwendung der Begrifflichkeiten mit Beschimpfungen übelster Art hätten nur die Schmähung der Person des Richters und dessen öffentliche Bloßstellung bewirken sollen. Er wisse auch, dass die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten schwer einzuschätzen sei. Habe sie doch durch den Entzug des Sorgerechts für ihre Kinder und Probleme mit dem Ehemann schwierige Umstände verkraften müssen. Aber auch Geldstrafen seien bisher wirkungslos geblieben, die Angeklagte halte an ihren Fantasien fest.

Schwerwiegend sei, dass die Angeklagte die Justiz als Institution insgesamt angegriffen habe und dabei auch vor niederträchtigsten Mitteln nicht zurückgeschreckt sei. So forderte der Staatsanwalt schließlich unter Einbeziehung einer Geldstrafe aus einem Verfahren vor dem Amtsgericht Lörrach eine Gesamtstrafe von neun Monaten, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden solle.

Für den Verteidiger der Angeklagten war das Plädoyer des Staatsanwalts keine Überraschung, wie er seinen Ausführungen voranstellte. Das sei eine diffuse Antragsschrift gewesen, sagte er. Der Staatsanwalt habe nur Belastendes gesucht und habe sich in einen Aufklärungsrausch verrannt. Seit mehreren Jahren sei seine Mandantin einem Kesseltreiben der Justiz ausgesetzt. Mit seinem Antrag auf eine Haftstrafe und der Auslegung fülle der Staatsanwalt lediglich ein großes schwarzes Loch, so der Verteidiger.

Er appellierte an den Richter, sich an den Leitspruch „in dubio pro reo“ zu halten und forderte einen Freispruch. Außerdem empfahl er seiner Mandantin, sich möglichst schnell aus dieser Stadt (Schopfheim) zu verabschieden.

Schließlich verurteilte Amtsrichter Stefan Götz die 46-jährige Angeklagte zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten. In seiner Begründung führte der Richter an, dass die Behauptungen der Angeklagten erwiesenermaßen keinerlei Wahrheitsgehalt aufwiesen. Auch von einer Stigmatisierung der Frau könne keine Rede sein.Man habe nicht nur Belastungszeugen geladen, sondern auch ihr Ehemann hätte als eventueller Entlastungszeuge auftreten können, weil er das Etablissement in Bad Säckingen gekannt haben müsste. Er habe aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, so der Richter. Bei der Strafzumessung habe er auch berücksichtigt, dass die Angeklagte durch schwierige persönliche Umstände wohl jedes Maß und Ziel verloren habe.