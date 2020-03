von Edgar Steinfelder

Wegen der brutalen Attacke eines 36-jährigen Schopfheimers gegen einen Besucher des Schopfheimer Holzrock-Festivals am 26. Juli 2019 um 23 Uhr hat der Geschädigte noch heute unter den gesundheitlichen Folgen dieses Angriffs zu leiden. Weil der Angeklagte gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft über 120 Tagessätze à 30 Euro Widerspruch eingelegt hatte, musste er sich nun in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten.

Der Staatsanwalt warf dem Angeklagten vor, den auf einer Bank sitzenden Geschädigten mit einem Sprung gegen den Körper zu Fall gebracht zu haben. Dabei sei die Sitzbank umgekippt, wobei sich der Besucher an beiden Handgelenken so schwer verletzt habe, dass diese gebrochen waren. Zudem habe der Angreifer auch noch auf den am Boden liegenden Festbesucher eingeschlagen. Der Angeklagte konnte zu den Umständen dieser Straftat keinerlei Angaben machen. Er gab an, zum Tatzeitpunkt wohl so volltrunken gewesen zu sein, dass er sich an nichts mehr erinnern könne. Er habe schon am Nachmittag beim Aufbau für das Festival geholfen und dabei Bier und Schnaps in größeren Mengen konsumiert. Dies wohl wissend, dass er auf Grund der Einnahme von Medikamenten wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes keinen Alkohol konsumieren durfte. Auch an die Festnahme durch die Polizei könne er sich nicht erinnern. Dass es zu einer Auseinandersetzung mit einem Besucher des Rockfestivals gegeben haben soll, sei ihm erst am nächsten Tag von seiner Exfreundin und einem guten Bekannten mitgeteilt worden.

Noch vor der Beweisaufnahme mit dem als Zeugen geladenen Geschädigten erklärte sich der Angeklagte auf Anraten des Richters und des Staatsanwalts bereit, den Einspruch gegen den Strafbefehl in voller Höhe zurückzunehmen, um zumindest nicht auch noch die Verfahrenskosten auferlegt zu bekommen. Werde doch wohl auch noch ein Zivilverfahren mit Schadenersatzansprüchen des Geschädigten sowie dessen Behandlungskosten auf ihn zukommen. Schließlich musste der Geschädigte wegen des Bruchs beider Handgelenke einen längeren stationären Aufenthalt im Krankenhaus auf sich nehmen und hat immer noch unter den gesundheitlichen Folgen des Angriffs zu leiden. Amtsrichter Stefan Götz stellte daraufhin das Verfahren ein und gestand dem Angeklagten wegen dessen desolater finanzieller Verhältnisse zu, die 120 Tagessätze á 30 Euro in monatlichen Raten von 50 Euro abzuzahlen.