Wiesental/ Bad Säckingen Gericht: Rohrbruch legt Marihuana-Zucht frei

Zu eineinhalb Jahren Bewährungsstrafe verurteile das Schöffengericht Bad Säckingen einen 48-jährigen Wiesentäler, der zu Hause Cannabis anpflanzte.

Nicht immer ist es akribische Polizeiarbeit, die zu kriminalistischem Erfolg führt. Hin und wieder hilft auch „Kommissar Zufall“. So wie im Fall eines 48 Jahre alten Mannes aus dem Wiesental, den das Schöffengericht Bad Säckingen wegen Besitzes und Herstellens von Drogen zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt hat. Da er seit Jahren in einem festen Arbeitsverhältnis steht, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

So kam die Polizei dem Mann auf die Schliche: Im Juni 2017 gab es in der Wohnung über der des Angeklagten einen Wasserrohrbruch. Da zu befürchten war, dass seine darunter liegende Wohnung Schaden nehmen könnte, mussten sich die Einsatzkräfte Zugang verschaffen, denn der Bewohner war im Urlaub. Das Aufbrechen der massiven Tür übernahm die Feuerwehr vorschriftsmäßig unter polizeilicher Aufsicht. Ein Wasserschaden wurde nicht vorgefunden, dafür eine vollautomatische Bewässerungsanlage für fünf Grünpflanzen, die zum besseren Gedeih auch noch gewärmt und beleuchtet wurden – alles gekoppelt an eine Zeitschaltuhr. Die botanischen Kenntnisse der Beamten genügten, um das Grünzeug als Cannabispflanzen zu identifizieren. Die anschließende Durchsuchung förderte außerdem knapp 80 Gramm Haschisch zutage sowie gemahlene Cannabispflanzen, mutmaßlich aus eigener Ernte. Zum Frischhalten dienten Tupperware und Einmachgläser. In einem Glas steckten neben einem kleinen Haschischbrocken etliche Geldscheine im Wert von 3440 Euro.

Als der Besitzer aus dem Urlaub zurückkehrte, dürfte der Erholungseffekt der Ferien schlagartig verpufft sein: Alles war beschlagnahmt, auch das Bargeld. Denn es lag der Verdacht nahe, dass es sich dabei um Drogenerlöse handelte. Entsprechend wurde er wegen Besitzes und Herstellens von Betäubungsmitteln auch wegen Handeltreibens angeklagt. Das stellte er jedoch vor Gericht in Abrede. Die Drogen – die vorgefundene Menge entsprach 1369 Konsumeinheiten – seien ausschließlich zum eigenen Verbrauch gedacht gewesen, und zwar aus medizinischen Gründen, erklärte der Mann mit langjähriger Drogenerfahrung.

2007 habe er eine Therapie abgeschlossen und sei danach jahrelang bis zu einer Bandscheibenoperation drogenfrei gewesen. Seither komme er aber nicht ohne starke Schmerzmittel aus, die er aber nicht vertrage. Cannabis helfe aber. Seine Bemühungen, per Rezept legal daran zu kommen, seien erfolglos geblieben. Darum habe er seine eigene Aufzucht angelegt. Alles, was man dazu benötige, könne man über das Internet beziehen; für 150 bis 300 Euro bekomme man eine komplette Indoor-Pflanzanlage. Er habe nicht gedealt, versicherte er, das Bargeld habe er für eine neue Küche angespart und es vor seinem Urlaub in dem Glas versteckt, in dem noch ein Bröckchen Haschisch war. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Maier, forderte deshalb die Rückgabe des beschlagnahmten Geldes. Für Drogengeschäfte gebe es keine Indizien. Dem schloss sich das Gericht unter Vorsitz von Direktorin Margarete Basler an. Einschlägige Hinweise wie Verpackungsmaterialien, Feinwaage, Abnehmerlisten oder verdächtige Telefonkontakte seien nicht aufgefunden worden.

Zur Linderung seiner Schmerzen wird der 48-Jährige in Zukunft auf legale Mittel zurückgreifen müssen, denn zu den Bewährungsauflagen gehören neben Drogenberatung und Bewährungshelfer auch Urinkontrollen. Und er muss laut Urteil 2500 Euro Strafe bezahlen.