von Edgar Steinfelder

Schopfheim (est) Häusliche Gewalt in brutalster Art und Weise gegenüber seiner 24-jährigen Lebenspartnerin warf die Staatsanwaltschaft einem 34-jährigen Südosteuropäer vor, der vor acht Jahren nach Deutschland eingewandert ist und mit der jungen Frau und fünf Kindern aus der gemeinsamen Lebensgemeinschaft in einer Gemeinde im Landkreis Lörrach wohnt.

Vor dem Amtsgericht Schopfheim musste sich der Angeklagte nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung verantworten. Laut Anklage des Staatsanwalts und Aussagen der als Zeugin geladenen Lebensgefährtin des Angeklagten soll sich der Tathergang am 9. Juli 2018 folgendermaßen zugetragen haben: So habe die junge Frau ihren Partner zur Rede gestellt, weil dieser angeblich ein Verhältnis mit einer anderen Frau unterhalten haben soll. Daraufhin sei der Angeklagte sofort aggressiv geworden, habe sie mehrmals ins Gesicht geschlagen, an den Haaren gezogen und ihren Kopf gegen die Wand gestoßen. Sodann soll er die Frau mit dem Metallrohr eines Staubsaugers im Bauch- und Oberschenkelbereich so heftig malträtiert haben, dass sie an diesen Körperteilen mehrere Hämatome davongetragen habe.

Die Schläge mit dem Metallrohr seien so brutal gewesen, dass sogar das Staubsaugerrohr, das dem Gericht als Beweisstück in fotografischer Form vorlag, eingedellt worden sei. Doch damit immer noch nicht genug. So soll der Angeklagte anschließend seine geschundene Partnerin gezwungen haben, kaltes Wasser in die Badewanne einzulassen und sie dann genötigt haben, sich hinein zu legen. Nackt und ohne sich abtrocknen zu dürfen, habe sich die junge Frau daraufhin längere Zeit auf den ebenfalls kalten Fliesenboden legen müssen.

Im Dezember 2018 habe dann die Polizei einschreiten müssen, weil der 34-Jährige abermals handgreiflich gegen seine Partnerin vorgegangen sein soll. Und dies, obwohl er gewusst habe, dass ihn wegen der Übergriffe am 8. Juli 2018 eine Anklage erwartete. Nach der Beweisaufnahme forderte der Staatsanwalt für den 34-jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die wegen der Schwere der Tat am 8. Juli 2018 und der Uneinsichtigkeit des Angeklagten, der im Dezember wieder handgreiflich gegen seine Partnerin vorgegangen ist, nicht zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Der Verteidiger plädierte allerdings auf eine angemessene Bewährungsstrafe, weil sein Mandant die Vorwürfe vollumfänglich zugegeben habe. Schließlich verurteilte der Schopfheimer Amtsrichter Stefan Götz den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die noch einmal auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten.