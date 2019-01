von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Eigentlich wollte die Stadt einen guten Schritt vorwärtskommen bei den Vorbereitungen für die Bauarbeiten zum neuen Campus Friedrich-Ebert-Schule. Die Zeit drängt, am Mittwoch sollte das Gremium Betriebe mit den Planungen für die Außenanlage, die Elektrotechnik und die Arbeiten an Heizung, Sanitären Anlagen und Lüftung beauftragen. Doch daraus wurde nichts. Denn erstens fand die Stadt weder für die Elektro- noch für die Installateursarbeiten geeignete Bewerber. Und zweitens waren den Räten die Unterlagen zu unvollständig. Nun soll eine Sondersitzung Abhilfe schaffen.

Das war gar nicht nach dem Geschmack der Schopfheimer Stadträte, und auch nicht nach dem Geschmack von Bürgermeister Dirk Harscher: Die Verwaltungsvorlage aus dem Bauamt kam den Damen und Herren am Ratsrund äußerst dürftig vor. In einem ersten Schritt sollte ein österreichisches Büro aus Linz an der Donau für rund 192 000 Euro den Auftrag erhalten, die Außenanlagen rund um die Schulgebäude zu planen. Zwei weitere Unterpunkte in der Vorlage waren eigentlich für die Vergabe von Planungen für Elektrotechnik und Installateursarbeiten reserviert – doch gab es auf inzwischen zwei europaweite Ausschreibungen gar keine beziehungsweise geringe Resonanz, wie Karin Heining, Leiterin des Fachbereichs Bau und Technik, am Ratstisch erklärte. Zwei Büros haben zwar Angebote in Höhe von 575 000 Euro beziehungsweise 620 000 Euro für die Planungen der Heizungs-, Lüftungs und Sanitärtechnik abgegeben – aber weil beide Angebote noch geprüft werden müssen, könne der Rat hier noch keinen Zuschlag erteilen.

Nun hätte die Stadt gerne wenigstens die rund 192 000 Euro teure Vergabe der Außenplanung am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht. Und für die Vergabe der Elektro- und Installateursplanungen schlug Karin Heining vor, Bürgermeister Dirk Harscher eine Vollmacht zur Vergabe zu erteilen. „Die Zeit drängt, wir müssen hier so schnell es geht vorwärts kommen“, erklärte Heining. Bis zum nächsten Gemeinderatstermin in rund vier Wochen würde zu viel Zeit vergehen. Doch beide Vorhaben stießen beim Rat auf wenig Gegenliebe: Ernes Barnet (Grüne) war der erste, der die knappe Verwaltungsvorlage bemängelte: „Mir fehlt hier die Kostenschätzung zum Vergleich und der Kostenrahmen, damit wir sehen, wie wir insgesamt dastehen“, sagte Barnet zur Vergabe der Außenbereichsplanungen. Ihm schloss sich eine ganze Reihe von Räten an: „Mir sind das viel zu wenige Infos“, fand Andreas Blum (Unabhängige). „Das muss besser aufgeschlüsselt sein, bevor ich mit gutem Gewissen abstimmen kann.“

Andreas Kiefer (Unabhängige) und Heidi Malnati (CDU) befürchteten, ohne Vergleich mit dem anvisierten Kostenrahmen die Kontrolle über die Finanzen zu verlieren. Thomas Kuri (CDU) wollte wissen, ob der eigentlich eingeplante Projektsteuerer in die Vergaben schon involviert war – was Karin Heining verneinen musste, denn die Ausschreibung für diesen Controlling-Posten laufe noch. Jürgen Fremd (Grüne) übte ebenfalls Kritik an der Verwaltung: „Mit dieser Vorgehensweise wird das Pferd von hinten aufgezäumt, das finde ich komisch.“ Thomas Gsell (SPD) wollte dem Bürgermeister „keinen Blanko-Schein ausstellen“, damit dieser die Planungen alleine vergeben kann. Sonst komme noch „ein Bewerber mit einem Angebot jenseits von Gut und Böse“ zum Zug. SPD-Sprecher Artur Cremans fasste die Stimmung unter den Räten zusammen: „Der Campus ist eines der größten Projekte der Nachkriegszeit. Wir müssen da ein Auge drauf haben und immer über den Sachstand und über die Kosten informiert werden und nicht erst, wenn wir sehen, dass auf dem Girokonto Geld fehlt.“

All das sah Bürgermeister Dirk Harscher – er leitete am Mittwoch zum ersten Mal eine Ratssitzung – ähnlich: „Wir müssen bei dem Projekt größtmögliche Transparenz schaffen und die Kosten ganz eng im Blick behalten. Da müssen wir liefern und das werden wir auch tun“, sagte Harscher mit Blick auf die Beschlussvorlage. Harscher schlug vor, die Vergaben für die Elektro- und Installationsplanungen in einer eilig einzuberufenden Sondersitzung vom Rat absegnen zu lassen, wenn genügend Informationen zusammengekommen sind. Und auch die Vergabe für die Außenbereichsplanungen schob der Rat auf – im Gegensatz zu den übrigen Planungen sahen hier weder Räte noch Verwaltung großen Zeitdruck.