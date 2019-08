von Gudrun Gehr

Schopfheim-Kürnberg – „Ich habe meine Arbeit als sinnvoll erlebt, und habe gelernt, offen für alles zu sein“: Spannendes hat die 19-jährige Madita Schmitz aus Schopfheim-Kürnberg zu berichten. Erst seit wenigen Tagen ist sie zurück von einem Auslandsaufenthalt in Puebla, einer 1,3 Millionen Einwohner zählenden Großstadt in Mexiko. Es jährt sich genau ein Jahr, als sie mit Sack und Pack von ihrer Familie nach Frankfurt/Main gefahren wurde, um den Flieger nach Mexico-City zu besteigen.

Weltenbummeln liegt in der Familie

Bereits die Eltern von Madita Schmitz hatten als Entwicklungshelfer eine Vorliebe für die Ferne und arbeiteten ab 2004 im Kongo. Bis 2009 wuchs Madita gemeinsam mit ihren Geschwistern in dem zentralafrikanischen Staat auf. Anschließend ging es zurück nach Schopfheim-Kürnberg und ans Hans-Thoma-Gymnasium (HTG), wo sie 2018 für ihr Abitur büffelte. Ihre Neigungen für Fremdsprachen war beeindruckend: Nicht nur Französisch ging ihr leicht von der Hand – hier erhielt sie einen Preis. Auch die spanische Sprache machte ihr keine Schwierigkeiten. Gleichzeitig entwickelte sich das Interesse für Lateinamerika und dessen Kultur. Ihre ein Jahr ältere Schwester Tabea hatte im Vorjahr bereits beste Erfahrungen mit dem internationalen Freiwilligendienst „weltwärts“ des DRK-Landesverbandes Baden gemacht. Sie absolvierte ihr Freiwilligen-Dienstjahr in Namibia. So war der Weg für Madita fast schon vorgezeichnet. Das DRK stellte ihr eine offene Freiwilligenstelle in einer Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung in Puebla/Mexiko in Aussicht. Allerdings musste die Abiturientin erst noch ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, das sie – auch hinsichtlich ihrer guten Sprachkenntnisse – erfolgreich bestand.

Es folgte ein Vorbereitungsseminar, an dem Madita Schmitz mit weiteren 26 „weltwärts“-Freiwilligen teilnahm, die auf die Länder Chile, Peru und Mexiko verteilt wurden. Bestandteil der Seminare waren unter anderem auch ein Erste-Hilfe- und ein Selbstverteidigungskurs. Weitere Zwischenseminare folgten in Mexiko, ein Nachbereitungsseminar für die Heimkehrer steht bevor.

Eingewöhnung fiel leicht

„Die nächtliche Landung in Mexiko-City mit diesem gewaltigen Lichtermeer unter unserem Flugzeug war unvergesslich“, erzählt Madita Schmitz. Ihre Reisegruppe bestand aus zwölf jungen Menschen, die für das DRK nach Mexiko flogen. Die Gruppe pflegte dann auch in der Zeit intensiv den Kontakt miteinander. Auch kümmerte sich ein mexikanischer Mentor via einer telefonischen „Hotline“ bei Problemen um eine Lösung. Madita Schmitz lebte überwiegend in einer Gastfamilie, von dort aus erreichte sie ihren Einsatzort, eine Privatschule für etwa 25 behinderte Menschen im Alter von elf bis 65 Jahren, jeweils nach kurzer Anfahrt mit dem Bus. „Meine Gastfamilie mit insgesamt sechs Gastgeschwistern bestand aus lauter wunderbaren Menschen.“

Madita Schmitz wurde in der Schule in den Morgenstunden zunächst als Sportlehrerin eingesetzt, mittags unterstützte sie die Lehrer, die Klassen mit jeweils etwa sieben Schülern unterrichteten. Später war sie zuständig für den PC-Unterricht, den sie in der gut ausgestatteten Schule erteilte. Ziel der Schule ist es, den behinderten Schülern ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Die Schule unterhält auch ein Gewächshaus, eine Bäckerei und eine Schulküche. Mit weiteren Freiwilligen, die in der Schule tätig waren, wechselte sich Madita Schmitz im Rotationssystem bei den Tätigkeiten ab. Viele Eindrücke hat sie aus dieser Zeit mitgenommen: „Ich bin stark beeindruckt vom liebevollen Umgang der Lehrer mit den Schülern, ohne das diese ihre Position als Lehrkräfte verließen.“ Auch eine schlechte Erfahrung musste Madita machen: „Ich hatte einen schmerzhaften Abszess und ging ins Krankenhaus. Dort wollte man mich jedoch nicht behandeln, ehe ich nicht die Zahlungsgarantie meiner Auslandsversicherung vorweisen konnte.“ Erst als Madita Schmitz die Behandlungskosten vorstreckte, wurde sie ärztlich versorgt.

Insgesamt aber sind ihre Erfahrungen mit den Mexikanern rundweg gut: Wenn diese erfuhren, dass sie Deutsche sei, hätten sie immer positiv reagiert.„ Die Mexikaner haben ein gutes Bild von Deutschland.“ Für sie steht fest, dass sich der freiwillige Einsatz im Ausland gelohnt hat: „Ich habe mich durch dieses Jahr in Mexiko besser kennengelernt. Ich habe meine Arbeit als sinnvoll erlebt, und habe gelernt, offen für alles zu sein“. Ein weiterer netter Nebeneffekt: Ihr Spanisch hat sich noch weiter verbessert.

Was sie jetzt anschließend beruflich macht? Vorerst will sie einige Praktika im sozialen Bereich absolvieren. Vorstellen kann sie sich ein Studium mit dem Ziel, beispielsweise beim DRK zu arbeiten. Am Gespräch mit dieser Zeitung mit Madita Schmitz nahm auch die Koordinatorin für Internationale Freiwilligendienste des DRK Baden, Anke Tobien, teil. Die Betreuerin hatte alle ihre Schützlinge im Dienstjahr im Mexiko besucht, zur großen Freude von Madita Schmitz.