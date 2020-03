von sk

Schopfheim (sk) „Ich würde ja gerne, aber…“ – wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es bald vorbei – zumindest, wenn es nach evangelischen Kirchengemeinde Schopfheim geht. Denn am Weltgebetstag am kommenden Freitag, 6. März, laden Frauen aus Simbabwe ein, über solche Ausreden nachzudenken.

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf, nimm deine Matte und geh“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen die Simbabwerinnen die Teilnehmer erfahren: „Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde. Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, sei nicht neu: Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 erreichte. Doch der erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär. Noch heute seien Frauen in Simbabwe benachteiligt. Oft würden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen. „Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen gilt, und nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen“, schreibt die Gemeinde.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit in ihrem Engagement: Zum Beispiel in Simbabwe, wo Mädchen und Frauen den Umgang mit Sozialen Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Mit einer Kampagne in Mali, die für den Schulbesuch von Mädchen wirbt. Oder mit der Organisation von Wasserschutzgebieten in El Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit zum Menschenrecht auf Wasser. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in Deutschland besuchen am 6. März hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen.

In Schopfheim wird der Weltgebetstag in diesem Jahr in Fahrnau im evangelischen Gemeindehaus in der Gerberstraße ab 18 Uhr gefeiert. Wer eine Mitfahrgelegenheit von Schopfheim nach Fahrnau braucht, soll um 17.45 Uhr vor der evangelischen Stadtkirche sein.