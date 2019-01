von Roswitha Frey

Herr Brückner, wie kam es zur Idee, eine abendliche Führung in St. Georg zu machen?

Die Idee stammt nicht von mir, sondern vom Bauförderverein von St. Georg. Elisabeth Mattes und Maria Deschler hatten diese Idee, weil die Kirche so schön von außen angestrahlt wird. Frau Deschler hat festgestellt, dass die aus den 70er Jahren stammenden Fenster von Emil Wachter, wenn die Kirche innen ganz dunkel ist, eine ganz besondere Wirkung erzeugen, ja eine mystisch-meditative Atmosphäre entsteht.

Wie gestaltet sich die Führung?

Ich wünsche mir, dass die Besucher nach dem Glockengeläut mit einem stimmungsvollen Orgelspiel empfangen werden. Außerdem habe ich die Schola Gregoriana von Hansjakob Grütter gebeten, etwas beizutragen. Sie werden drei Stücke singen, ein „Jubilate Deo“ und ein „Halleluja“, was ja sehr gut zur Weihnachtszeit passt. Zum Abschluss wird der Hymnus „Bevor des Tages Licht vergeht“ erklingen. Alles kurze, aber sehr stimmige Stücke.

Werden die Fenster von Emil Wachter zentraler Gegenstand der Führung?

Ich denke schon. Emil Wachter war einer der ganz großen Künstler, was Kunst in den Kirchen angeht, er hat zum Beispiel auch die Kirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein, die Kirche in Rickenbach und die Autobahnkirche in Baden-Baden künstlerisch gestaltet. Wir haben vom Verein für Heimatgeschichte 2006 zum 100-jährigen Bestehen von St. Georg einen umfangreichen Beitrag von Benno Westermann veröffentlicht, in dem ich versucht habe, die Wachter-Fenster zu interpretieren. Man darf sich freuen, dass die Kirche diese eindrucksvollen Fenster hat, aber sie sind schwer zu erschließen.

Helmut Bauckner | Bild: Picasa

Inwiefern?

Weil sie eher abstrakt und sehr symbolträchtig sind. Wir bekamen damals von Wachter – er ist 2012 hochbetagt verstorben – biblische Textstellen, die in den Fenstern ihren Niederschlag gefunden haben. Zwei der zentralen Zitate sind „Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ und „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“. Aber auch das Thema Schöpfungsgeschichte ist zu entdecken. Alle Elemente jedoch wie Blumen, Bäume, Tiere und Menschen sind verschlüsselt und erfordern Erklärung. Ganz sicher sind meine Interpretationen nicht die einzig möglichen.

In Weil sind die Wachter-Fenster sehr farbintensiv, die in Wyhlen sind eher dezent.

Emil Wachter dachte, wie er schreibt, an bunte Fenster, aber das Ordinariat wollte das nicht. Man wollte wohl viel Licht in die Kirche bringen und entschied sich deshalb für eine Grisaille-Tönung. Wachter hat lediglich Gelb-Töne „einschmuggeln“ können. Ich habe schon mehrfach Führungen in St. Georg gemacht, jedoch nicht zu abendlicher Stunde, ich bin selbst sehr gespannt und werde wohl entsprechend der Lichtverhältnisse improvisieren müssen.

Auf welche Besonderheiten wird bei dieser Führung noch hingewiesen?

Benno Westermann wird etwas über zwei Heiligenfiguren sagen, die 350 Jahre alt sind und zu zwei Engelfiguren, die er auf dem Speicher des Pfarrhauses entdeckt hat und die fachgerecht renoviert worden sind. Die wertvollen Holzstatuen sind erst seit wenigen Monaten in der Kirche. Die Skulpturen werden am Mittwoch extra angestrahlt. In den 1970er Jahren ist die Kirche komplett renoviert worden, geblieben sind die Fenster vorne im Chor. Diese werden für diesen Anlass von außen angestrahlt. Es sind noch Fenster aus der Bauzeit der Kirche. Diese Fenster zeigen gegenständliche Abbildungen von Georg, Elisabeth, Katharina, Anna, Josef, Maria mit Kind, ganz traditionell in mittelalterlicher Manier. Das ist schon ein großer Kontrast zu den modernen Wachter-Fenstern, die doch mehr Erklärung brauchen. Auf der anderen Seite eröffnet die zeitgenössische Kunst viele Möglichkeiten zur Interpretation und lädt so zum Dialog mit dem Betrachter ein.

Gibt es sonst noch sakrale Kunst, die bei der Führung erläutert wird?

Der Altar ist neogotisch und sehr schön. Der linke Altarflügel zeigt, passend zur Weihnachtszeit, eine Dreikönigsdarstellung im Halbrelief. Wenn die Zeit reicht, werde ich zu dem Altar noch etwas sagen. Mit dem Weihnachtsbaum und der Krippe gibt das eine sehr andächtige weihnachtliche Stimmung.

Es wird also auch für Leute, die schon mal eine Führung mitgemacht haben, eine neue Erfahrung?

Ja, vor allem durch die Ausführungen von Benno Westermann kommt Neues dazu. Auch wollen wir durch die abendliche Stimmung und die Musik Emotionen zum Schwingen bringen, der Weihnachtszeit entsprechend. Es geht auch darum, dass man die Kirche erhält und das Bewusstsein in Grenzach-Wyhlen schärft für dieses bedeutende Bauwerk und die sakralen Kunstwerke in der Kirche.

Die Führung in der Kirche St. Georg in Wyhlen findet am, 9. Januar, 18 Uhr.

Zur Person Helmut Bauckner (76) war bis 2006 über 40 Jahre lang Lehrer an der Bärenfelsschule. Seit 38 Jahren ist er im Vorstand, seit 1996 Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, der Konzerte und Austellungen veranstaltet.