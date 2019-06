von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Nach der Verpuffung kommt nun der große Knall: Der Martinibasar an der Freien Waldorfschule – wohl die größte und beliebteste Schopfheimer Veranstaltung im Monat November – wird im kommenden Herbst ausfallen. Die Waldorfschule sieht sich nämlich seit dem Zwischenfall beim Basar 2018, bei dem es am Stand eines Glasbläsers eine Gasverpuffung gab, strengeren Sicherheits- und vor allem Brandschutzauflagen gegenüber. Dass der Basar in seiner bisherigen Form nicht weiter bestehen wird, ist sicher. Die Waldorfschule sucht nun nach Alternativen.

Die Absage: „Der Martinibasar wird dieses Jahr nicht stattfinden“, erklärt Waldorfschul-Geschäftsführerin Iris Kühner auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir müssten für die Räumlichkeiten ein Sicherheitskonzept vorlegen, das wir in dieser Form sicher nicht bis November hinbekommen.“ Die Baurechtsbehörde am Landratsamt Lörrach fordert eine grundlegende Überarbeitung des Basars. Es habe vor einigen Tagen ein Gespräch mit Bürgermeister Dirk Harscher, Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen und Feuerwehrkommandant Lutz Hofer gegeben, nach dem entschieden wurde, zumindest 2019 auf den Basar zu verzichten.

Danach wird er – wenn überhaupt – nur stark überarbeitet weitergeführt werden können. „Die Auflagen sind so umfangreich und so kompliziert, dass wir erst ein neues Konzept brauchen“, so Kühner. Der Basar, der allein von den Eltern der Waldorfschüler seit Mitte der 1980er Jahre auf die Beine gestellt wird, steht damit vor dem Aus. „Das ist traurig für uns, die Stadt bedauert es auch.“

Die Auflagen: Bei dem Zwischenfall im November 2018 war es am Stand eines Glasbläsers beim Versuch, eine Gasflasche aufzudrehen, zu einer Verpuffung gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, glücklicherweise, so Kühnert, habe niemand ernsthafte Schäden davongetragen. Das größte Problem des Basars: Er findet im Innenraum statt und nicht im Freien. Nun rückten Fluchtwege und Brandlasten – also brennbare Materialien im Innenraum – in den Fokus der Behörden. Bisher wurde in den Hallen der Schule eben auch mit Gas und Feuer hantiert. Daneben war der Basar mit allerlei Deko geschmückt, es gab bunte Tischdecken, Kerzen, Lampen und viele Dinge aus Holz. „Wir haben vor allem auf Naturmaterialien gesetzt“, sagt Iris Kühner. „Vor allem die Deko-Elemente wären nach Ansicht der Feuerwehr jetzt überhaupt nicht mehr zulässig. Das sei sicherheitstechnisch nicht mehr machbar.“

Auch Ordnungsamtschefin Cornelia Claßen weist auf Nachfrage auf genau diese Problematik hin: „Man muss kein Feuerwehr-Fachmann sein, um diese Gefahr zu erkennen. Da sind getrocknete Tannenzweige als Deko, die Bereiche sind mit trockenem Stroh abgetrennt. Wenn diese Verpuffung größer gewesen wäre, hätte wer weiß was passieren können.“ Gefordert seien nun feuerfeste und damit teure Materialien, was aber dem Konzept und dem Wesen des Basars widerspräche, so Iris Kühner. Obendrein müsste die Zahl der Besucher, die zeitgleich im Gebäude unterwegs sind, auf 500 begrenzt werden.

Allein das zu kontrollieren, wäre zu aufwendig. „Wir sehen das auch ein, wir sind ja heilfroh, dass letztes Jahr nichts passiert ist“, sagt Iris Kühner. „Insofern ist es auch logisch, dass weder wir noch die Stadt die Verantwortung tragen möchte, wenn etwas geschieht.“ Über die Sicherheitsauflagen hinaus habe das Landratsamt Lörrach weitere Ansprüche erhoben: Der Basar – er findet immer sonntags statt – sei ebenso wie verkaufsoffene Sonntage gesondert anzumelden.

Eine Forderung, die bei der Waldorfschule nur bedingt auf Verständnis stößt. Zwar würden hier Dinge verkauft, doch sei der Basar gänzlich unkommerziell. „Wir haben eigentlich den Martinsgedanken im Sinn“, sagt Iris Kühner. Ein großer Teil der Einnahmen sei immer gespendet, der Rest für Projekte der Schule verwendet worden.