von SK

Wegen eines querenden Fuchses erlitt am Montagabend eine 45-jährige Radfahrerin auf der L 123 einen Unfall. Die Frau fuhr laut Polizei gegen 21.14 Uhr mit ihrem Mountainbike talwärts von Wieden in Richtung Utzenfeld. Kurz vor dem Ortseingang querte der Fuchs die Fahrbahn, und es kam zur Kollision. Die Frau stürzte und verletzte sich an der Schulter, zog sich Schürfwunden und Prellungen zu und musste ins Krankenhaus. Der Fuchs starb bei dem Zusammenstoß, teilt die Polizei mit.

