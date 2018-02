vor 3 Stunden SK Maulburg Feuerwehrmann wird beim Nachtumzug in Maulburg niedergeschlagen

Beim Nachtumzug beziehungsweise dem Ball der Teufelsknechte in Maulburg wurde am Samstagabend um 19.40 Uhr an einer eingerichteten Sperrstelle ein Feuerwehrmann ohne ersichtlichen Grund niedergeschlagen und am Boden liegend gegen den Oberkörper getreten.