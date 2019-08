von nic

Schopfheim (nic) Die Stadt hat überraschend Feuerwehr-Gesamtwehrkommandant Lutz Hofer beurlaubt. Entsprechende Gerüchte kursierten schon länger, am Dienstag hat Bürgermeister Dirk Harscher die Beurlaubung bestätigt. Der Gemeinderat hat die Beurlaubung am Montagabend in einer nicht öffentlichen Sitzung beschlossen. Zu den Gründen wollte Harscher keine Angaben machen. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. Hofer weilt zurzeit im Urlaub.

„Es ist eine unerfreuliche Nachricht“, so Harscher. Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend über diesen Schritt informiert. „Weitere Informationen wird es zu gegebener Zeit geben“, so Harscher. Kreisbrandmeister Christof Glaisner, der in die Gespräche um die Hofer-Beurlaubung involviert war, stellt auf Nachfrage dieser Zeitung klar, dass es „interne Gründe waren, die mit der Person zusammenhingen“. Die Organisation der Feuerwehr im Landkreis und auch in der Stadt Schopfheim sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. „Ich glaube, man kann innerhalb der Feuerwehr schon differenzieren, ob es sich um eine systemische oder eine personifizierbare Schieflage handelt“, so Glaisner. Ansonsten bittet auch Glaisner angesichts des „schwebenden Verfahrens“ um Verständnis – er könne nicht mehr dazu sagen. „Es ist keiner Seite geholfen, wenn wir uns jetzt positionieren.“ Es sei wichtig, „dass die Bevölkerung im Kreis und in Schopfheim weiß, dass das Feuerwehrwesen funktioniert und die zu erwartende Hilfe auch geleistet werden kann. Alles andere ist eine Angelegenheit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.“

Nicht viele Worte macht auch Lutz Hofer selbst: „Es ist schade, ich bin jetzt seit 19 Jahren bei der Feuerwehr in Schopfheim“, sagte Hofer am Telefon. Ursache sei ein internes Zerwürfnis gewesen, „jetzt wurde das eben so entschieden“. Hofer erwartet, dass das Arbeitsverhältnis endgültig beendet wird. Die Stadt muss sich entsprechend nach einem neuen Kommandanten umsehen. Lutz Hofer war seit 2014 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schopfheim. Er folgte seinerzeit auf den langjährigen Kommandanten und Kreisbrandmeister Bernd Schwöble.