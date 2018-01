Schopfheim Fasnachtsauftakt: Statthalter erstmals mit Juniorchef

In Schopfheim stellt sich „Jacob Glöggler I. us de Au“ als Kinderstatthalter vor. Schweiß und Regen unterm Narrenbaum.

„Nicht der Längste, nicht der Schönste, aber doch ein ganz Besonderer“: Seit Samstagabend prangt und wankt der Narrenbaum als Herrschaftszeichen der Fasnacht am Schopfheimer Marktplatz.

In den oberen Regionen schlägt das 28,30 Meter hohe Wahrzeichen einen Haken und sieht aus wie zweigeteilt – mit gutem Grund, wie Ramon Philipp als Chef des Baumstellerzinkens der Enninger dem Narren- und Zuschauervolk erläuterte. Schließlich habe die Schopfheimer Fasnacht in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Regenten: Zusätzlich zu Statthalter Frank us de Hanfi wurde beim Narrenbaumstellen erstmals ein Kinderstatthalter gekürt: „Jacob (Glöggler) I. us de Au“ wird in der laufenden Kampagne den Narresome unter seine Fittiche nehmen, denn: „Langsam isch es worde Zit, dass es nit nur für d’Große e Statthalter git“, stellte der Juniorregent in seiner Antrittsrede klar, und gab einen kleinen Einblick in sein Regierungsprogramm: „Als Chinderstatthalter großi Freud dät ich spüre, wenn d’Chinder Chinderfasnacht fiere. Guzzli sammle, Witzli mache und vor allem lache, lache. So söll d’Aruba-Chinderfasnacht si, und ich als Jacob vo de Au, ich bi do debi.“

Bevor es zur selbstbewussten Regierungserklärung des Nachwuchsregenten unterm halb-aufgerichteten Narrenbaum kam, war schon einiges an Schweiß geflossen und noch mehr Wasser den Himmel hinab: Strömender Regen gab dem Baumstellen einen ungemütlichen Rahmen und riss einige Lücken in die Zuschauerreihen.

Die Narren selbst und etliche wasserfeste Zuschauer freilich ließen sich die Show nicht verderben: Die Schopfheimer Zinken hatten sich ins Häs geworfen und bildeten die Vorhut für den mit dramatischer Musik, mit jeder Menge Qualm und Feuerschein zelebrierten Auftritt des hölzernen Hauptakteurs, der auf einem Wagen auf den Marktplatz gekarrt wurde. Ab da war schiere Muskelkraft und höchste Konzentration der etwa 40 Baumsteller gefragt, die den Baum unter geübtem Kommando von Baumsteller-Chef und Oberzunftmeister Hanspeter Meyer Stück um Stück und Ruck um Ruck in die Senkrechte stemmten.

Als Unterstützung lieferten die Schopfheimer Guggenmusik „d’Namelose“ und die „Guggis ’81“ ein tschädderndes Powerplay, das zumindest musikalisch „die Sonne scheinen ließ“, wie Enningerchef Ramon Philip dankbar vermerkte. Nach eineinhalb Stunden war der Kraftakt über die Bühne; der Narrenkeller ein paar Meter weiter bot dann vielen Akteuren ein trockenes Plätzchen, um den nächsten närrischen Etappensieg würdig zu feiern.