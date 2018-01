Schopfheim Fasnacht kann auch ernst sein: Runder Tisch zum Thema Jugendschutz

Fasnacht heißt leider nicht immer nur, Spaß zu haben, sondern ist häufig auch mit übermäßigem Alkoholkonsum verbunden. Und wer zu tief ins Glas geguckt hat, ist unter Umständen gewaltbereiter.

Diese Erfahrung zumindest macht die Polizei alle Jahre wieder. Um eine schöne Fasnacht genießen zu können, ging es beim jährlich stattfindenden Runden Tisch diesmal um den Jugendschutz.

Mit Vertretern der Stadt (Ordnungsamt), den Fasnachtsvereinen, der Polizei und der Villa Schöpflin als Präventionseinrichtung sei bereits im Vorfeld vermittelt worden, welche Pflichten die Veranstalter haben, und es sei das Bewusstsein geschärft worden, was den Verkauf von Alkohol an Jugendliche betreffe, erklärte Christoph Dümmig, Leiter des Polizeireviers Schopfheim. Während sich die Veranstalter um die Halle und das unmittelbare Umfeld kümmern müssten, kümmerten sich Polizei und Ordnungsamt um den öffentlichen Bereich. „Wir sind bemüht, eine schöne Fasnacht zu ermöglichen, die als Brauchtum einen hohen Stellenwert hat“, erklärte Christoph Dümmig. Es sei aber genauso wichtig, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Eine „schlechte Presse“ wolle keiner.

Es habe inzwischen bereits Veranstaltungen gegeben, bei denen Jugendschutz im Vordergrund stand, sagte Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen. Und dabei, so Dümmig, seien Jugendliche mit Wodkaflaschen angetroffen worden. Eine 16-Jährige hatte ein Promille Blutalkohol, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Fest stehe, dass die Jugendliche „vorgeglüht“ und die Alkoholika selbst mitgebracht haben. Bei einem 17-Jährigen, der mit 0,8 Promille unterwegs war, habe ein volljähriger Bekannter den Alkohol am Vorabend besorgt, fand die Polizei heraus. Für den Käufer habe das Konsequenzen.

Der Verein selbst habe sich vorbildlich verhalten, habe Alkoholika in einem separaten Bereich verkauft und darauf geachtet, ihn nicht an minderjährige Jugendliche abzugeben, sagte Claßen. Sechs Security-Kräfte hätten zusätzlich kontrolliert. Das Alkoholproblem bei jungen Leuten sei aber außerhalb einer Veranstaltung groß. Das Ordnungsamt könne im Ernstfall Aufenthaltsverbote aussprechen, wenn Dinge aus dem Ruder laufen.

Tipps und Tricks zum Thema Alkoholausschank an Jugendliche vermitteln Peter Eichin und Franziska Zehner von der Villa Schöpflin in Lörrach gern. Das Projekt „Halt“ beinhalte sämtliche relevanten Informationen – verständlich aufbereitet – zum Thema Jugendschutz. Es könne jeder, der wolle, an kostenlosen Schulungen und Beratungen teilnehmen. Die Alterskontrollscheibe, die mit zum Konzept gehöre, finde reißenden Absatz. Ein auffälliges Plakat mit dem Aufdruck „Wir schauen hin und machen mit – zum Schutz von Kindern und Jugendlichen“ helfe dem Ausschankpersonal, denn „jeder Verkäufer, jede Verkäuferin steht in der Verantwortung“, sagte Peter Eichin. Was zunächst nach Mehraufwand aussehe, sei aber eine Win-Win-Situation für alle, merkte Eichin an. „Weniger Krawalle“ sei nur ein Stichwort. Die Villa Schöpflin arbeite auch mit den Kliniken des Landkreises zusammen und kümmere sich um junge Leute, die mit dem Verdacht auf Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mit den Betroffenen und den Eltern werde nach so einem Vorfall Kontakt aufgenommen und Hilfe angeboten. Sei ein junger Mensch betrunken, könne das gefährlich werden. „Im Zweifelsfall Hilfe rufen“, appellierte Peter Eichin, hinzuschauen und zu handeln.

Das sieht auch Christoph Dümmig so: Gerade zu dieser Jahreszeit könne es passieren, dass jemand im Freien liege und unterkühle. „Das trifft auch auf jeden Erwachsenen zu“, machte Peter Eichin deutlich. Auch da gelte: hinschauen und Hilfe holen. Schopfheims Polizeirevierleiter erklärte: „Das ist keine Hexenjagd, sondern Aufklärungsarbeit.“ Es gehöre mit zur Fairness des proaktiven Angebots, dass jeder, der Alkohol an Jugendliche verkaufe, wissen müsse, dass die Strafen dafür drastisch seien.

Am Runden Tisch sitzen nicht nur Schopfheims Vereinsvertreter, sondern eingeladen seien auch die Fasnachtsvertreter aus Hausen, Hasel und Maulburg, teilte Cornelia Claßen mit.

zum Thema Alkohol und Jugendschutz auf der Homepage der Villa Schöpflin: www.villa-schoepflin.de