Schopfheim Fasnacht: Jugendliche im Ausnahmezustand

Schopfheims Polizeirevierleiter Christoph Dümmig sieht Handlungsbedarf bei Alkohol. Etliche Flaschen mit Hochprozentigem wurden beschlagnahmt.

Schopfheim (mj) Wie bereits im Vorfeld der Fasnachtsveranstaltungen in Schopfheim angekündigt, widmete sich die Polizei diesmal ganz besonders dem Jugendschutz. Das Ergebnis sei erschreckend gewesen, resümierte Christoph Dümmig, Leiter des Schopfheimer Polizeireviers. Etliche Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren nutzten den Nachtumzug, um sich mit Alkohol bis hin zur Besinnungslosigkeit zu betrinken.

„Ich habe selten so viele Kinder und Jugendliche mit so viel Alkoholika gesehen“, erklärte Christoph Dümmig auf Anfrage dieser Zeitung. Es seien zwölf bis 14 Flaschen mit hochprozentigen Alkoholika beschlagnahmt worden. Bei den Mädchen stehen offenbar Sektmischgetränke hoch im Kurs, bei den Jungen waren es vor allem Wodka oder Kräuterschnaps. Der Polizeirevierleiter, der während des Nachtumzugs, „der insgesamt friedlich verlief“, persönlich vor Ort war, hat junge Leute angetroffen, die nicht mehr ansprechbar und in einem völligen Ausnahmezustand waren. Die Veranstalter, die Narren, hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, betonte der Polizeirevierleiter. Und doch sei es offenbar allzu leicht, an alkoholische Getränke zu kommen. „Jede Flasche, die zu Kindern und Jugendlichen gelangt, geht vorher durch die Hände eines Erwachsenen“, mahnte Christoph Dümmig.

Die Gesellschaft nehme diese Tatsache lediglich zur Kenntnis, außerdem sei die elterliche Kontrolle offenbar oft nicht möglich. Die Heranwachsenden widersetzten sich Anordnungen aus dem Elternhaus. Der Missbrauch von Alkohol an bestimmten Veranstaltungen sei nicht mehr hinnehmbar, erklärte Christoph Dümmig. Hier müssten besonders auch Eltern sensibilisiert werden.

Dümmig hofft, dass diejenigen Jugendlichen, denen es besonders schlecht erging, daraus für die Zukunft gelernt haben. Und eines sei auch aufgefallen: Ganz besonders in Schopfheim habe es auffallend viele Kinder und Jugendliche gegeben, die sich buchstäblich vollgekippt haben, bis der Arzt kommen musste. Einige von den Betroffenen seien auch von weiter her angereist, stellte die Polizei fest. Prävention sei absolut notwendig.

Auch beim Nachtumzug in Maulburg habe es zwei bis drei Ausfälle bei jungen Menschen gegeben. So habe sich eine 15-Jährige bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Der Bereich Oberes Wiesental sei zwar in diesem Jahr kein Schwerpunkt hinsichtlich Jugendschutzkontrollen gewesen, doch habe es diesbezüglich am Schmutzige Dunnschdig in Zell keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte Dümmig.

Er wolle die erschreckenden Beobachtungen in Schopfheim nicht relativieren, doch sei natürlich klar, dass mehr unschöne Ereignisse festgestellt werden, die vorher vielleicht nicht aufgefallen wären, wenn der Jugendschutz in den Fokus rückt. Für Christoph Dümmig ist aber genauso klar, dass es so nicht bleiben kann. Die Erwachsenen müssten sich im Klaren darüber sein, was sie anrichten, wenn sie an Minderjährige Alkohol weitergeben. Und hier setze die Aufklärung und die Prävention ein. Das Problem: Alkohol sei in der Gesellschaft akzeptiert.