von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Die bunten Fähnchen hängen schon, „s‘goht dagege“: Die Schopfheimer Fasnacht startet am morgigen Samstag mit dem Narrenbaumstellen der „Enninger“ in eine ereignisreiche Saison 2020. In den kommenden Wochen warten viele Termine auf die Narren, bis es Mitte Februar auf die Hauptfasnacht zugeht. Im Jahr 2020 warten einige Neuerungen und viel Vertrautes auf die Fasnächtler. Und ein „runder“ Geburtstag: Der Sternen-Zinken wird 66 Jahre alt. Wir präsentieren den Narren-Fahrplan.

Neuerungen: Es gibt keine grundsätzlichen Veränderungen wie etwa vor einigen Jahren, als der Hemdglunkiball abgeschafft und durch eine Kneipenfasnacht in der Innenstadt ersetzt wurde. 2020, das erklärten Oberzunftmeister Hanspeter Meyer, Harald Bäumle, Erich Lacher und Ralf Völz von der Narrenzunft bei einem Pressegespräch, wird es moderate Änderungen geben. So wird zum Beispiel ein Gewinnspiel angeboten: Auf der Rückseite der Fasnachtsplaketten ist eine Nummer eingraviert, die bei der Verlosung nach der Fasnachtsverbrennung im Narrenkeller als Gewinncode dient. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine des Gewerbevereins (333,33 Euro, 222,22 Euro, 111,11 Euro).

Des weiteren gibt die Narrenzunft dieses Jahr eine eigene und limitierte Plakette des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte heraus. Sie dürfte vor allem bei Sammlern begehrt sein. „Wir wollen außerdem die Ex-Statthalter besser einbinden“, kündigte Hanspeter Meyer an. Die früheren Fasnachtsregenten werden ab diesem Jahr in einheitlichem Gewand den Statthalter mit Zunft und Zinken begleiten. Neu ist auch ein Lumpenball speziell für Kinder, ihn richtet am 26. Januar der Hexe-Zinken in Gündenhausen aus. Hier wird auch der Kinderstatthalter erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Nicht neu, dafür wiederbelebt ist das Scheibenfeuer des Sternen-Zinken bei den Sieben Tannen.

Es fiel im vergangenen Jahr aus, weil einerseits das Interesse der Bevölkerung abnahm, andererseits vonseiten der Narren zahlreiche Auflagen seitens der Behörden beklagt wurden. Das ist nun alles vom Tisch – zumindest vorerst. „Wenn genug Hästräger und Besucher teilnehmen, sind wir zuversichtlich, dass das Scheibenfeuer auch in Zukunft stattfinden wird“, ist Hanspeter Meyer optimistisch. Um den Programmpunkt etwas besser zu vermarkten wird ein kleiner Umzug mit musikalischer Begleitung zum Gewann Sieben Tannen oberhalb des Sengelen-Wäldchens organisiert.

Termine: Die Fasnacht hat offiziell bereits am „Ölfte Ölfte“ begonnen, ruhte aber über die Weihnachtszeit und Neujahr. Nun startet sie in die Aufwärmphase, bis es Mitte Februar in die wirkliche Hochfasnacht geht. Gestern Abend wurden zum ersten Mal die Fasnachtsplaketten mit dem Motto „Wär‘s nit so ernscht, chönntsch drüber lache“ zuzm ersten Mal im Narrenkeller verkauft. Mit dem Verkauf deckt die Narrenzunft einen kleinen Teil der Unkosten, die rund um die Fasnacht und das damit verbundene Brauchtum entstehen. Morgen, Samstag, gibt es gleich mehrere fasnächtliche Termine in Schopfheim: Bei „Gugge im Ring“, organisiert von der Guggemusik D‘Namelose, treffen sich ab 15 Uhr in der Stadthalle zahlreiche Guggenmusiken und deren Fans aus der ganzen Region. Beim Narrenbaumstellen am Kronenbrunnen, veranstaltet von den „Enningern“, wird ab 16.11 Uhr das Herrschaftssymbol der Narren aufgestellt. Im Anschluss laden die Enninger dann zum Lumpenball im Narrenkeller ein.

Statthalter „Werner vom Mitteldorf“ hat dem Bürgermeister am „Ölfte Ölfte“ die Aufgabe übertragen, in Langenau einen Narrenbaum zu stellen, nachdem diese Veranstaltung in Langenau seit einigen Jahren „eingeschlafen“ ist. Bürgermeister Dirk Harscher wird versuchen, diesen Brauch am Samstag, 25. Januar, wieder zum Leben zu erwecken. Die Narrenzunft will noch nicht zu viel verraten, aber es gilt als wahrscheinlich, dass in diesem Zuge auch der Langenauer „Rätsch-Obe“ wiederbelebt wird.

Am 12. Februar beginnt der Aufbau für den Zunftabend in der Stadthalle, die Zunftabende finden am 15. und am 22. Februar statt. Die Hauptfasnacht startet dann am „Schmutzige Dunschdig“, 20. Februar, mit dem bewährten Programm. Natürlich sind der Hemdglunki-Umzug sowie die Umzüge am Fasnachtssonntag und am Rosenmontag – hier vor allem für die Kinder – die Höhepunkte. Auch der „Historische Nachtumzug“ bei Fackelschein durch die Altstadt findet wieder statt. „Er wird bei den Narren immer beliebter“, ist sich Hanspeter Meyer sicher. Am Abend des Fasnachtsdienstag, 25. Februar, wird die Fasnacht dann am Kronenbrunnen verbrannt. Das heißt aber in Schopfheim bekanntlich erstmal gar nichts: Erstens läuft danach noch die Wiechser Buurefasnacht – und zweitens feiern die Eichener Seewichte noch ihren 35. Geburtstag mit einem Nachtumzug durchs Dorf. Und dann ist da ja noch das große Geburtstagskind: Das 66-jährige Jubiläum des Sternen-Zinken wird am Samstag, 13. Juni, groß gefeiert.