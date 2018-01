vor 3 Stunden SK Schopfheim Fahrerwechsel fällt Polizeistreife auf – Verdacht auf reisende Einbrecher

Am Dienstagnachmittag kam einer Streife in der Hohe-Flum-Straße in Schopfheim ein Auto entgegen, dessen Fahrer nicht angegurtet war. Die Streife wendete und folgte dem rasch davonfahrenden Auto.