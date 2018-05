Kleines Wiesental Expedition: Freiwillige sollen Grenzsteine erfassen

Bürger können am Sonntag den Höhenzug des Zeller Blauen auf der Suche nach Bodendenkmälern durchkämmen.

Auf die Suche nach Bodendenkmälern werden sich am Sonntag auf dem Höhenzug zwischen Kleinem und Großem Wiesental freiwillige Sucher machen. Konkret geht es darum, historische Grenzsteine aus der Frühen Neuzeit aufzustöbern und zu erfassen. Auch Wallgräben oder Schanzanlagen könnten noch im Wald verborgen sein. Leiten wird die Expedition der Heimat-Historiker Werner Störk. Angestoßen haben die Aktion Harald und Daniel Senn aus dem Kleinen Wiesental.

In neuerer Zeit kämpfen am Bergkamm nicht mehr Franzosen gegen Reichstruppen, sondern Windkraftgegner gegen Windpark-Investoren. Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) planen bekanntlich einen Windpark mit bis zu neun Anlagen zwischen Blauen-Gipfel und Böllen. Wie Werner Störk herausgefunden hat, sind einige der Schanzbauwerke durch den geplanten Windpark-Bau gefährdet. Vor allem die Holderschanze liegt genau dort, wo eines der Windräder errichtet werden soll. Beide Sachverhalte zusammen – die Sorge um den Erhalt der Bodendenkmäler und auch die Kritik am Windpark-Vorhaben – haben Harald und Daniel Senn, Vater und Sohn aus Bürchau, dazu animiert, eine Expedition über den Bergkamm zu planen, bei der Freiwillige die Bodendenkmäler suchen, reinigen und erfassen sollen.