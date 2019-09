von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim (hjh) Das „Wahljahr 2019“ ist noch lange nicht zu Ende – auch die Evangelischen Kirchen im Land bitten um die Stimmen ihrer Gemeindeglieder. Die „Ältesten“ stehen zur Wahl. Wobei das mit dem Lebensalter der Kandidaten, die derzeit gesucht werden und die bis Ende September feststehen müssen, nichts zu tun hat. Denn: Von Wählern ab 14 Jahren dürfen Mitglieder einer evangelischen Kirchengemeinde gewählt werden, die 16 Lenze auf dem Buckel und Mut sowie Lust haben, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren und mitzuentscheiden, was personell und finanziell geschieht.

Spannende, höchst interessante Aufgaben warten da also auf Menschen, welche die (Kirchen-)Welt verändern und sich dabei nicht aufs Meckern beschränken möchten. Aber leider scheint es davon nicht mehr allzu viele zu geben. „Wir haben viele Menschen, die in die Kirchen gehen, aber nur wenige, die sich innerhalb der Kirche engagieren wollen“, hieß es bei einem Pressegespräch, bei dem die Pfarrer Martin Schmitthenner (Schopfheim) und Ulrike Krumm (Fahrnau, Kürnberg und Gersbach) sowie Bettina Bethlen als Mitglied des Gemeindewahlausschusses die Werbetrommel für die vom 17. November bis 1. Advent angesetzten Wahlen rührten und gleichzeitig versuchten, möglichen Kandidaten eine Kandidatur aus allen Bereichen des Lebens unabhängig vom Beruf, Alter und Geschlecht schmackhaft zu machen.

Um Interessenten „die herausfordernde Aufgabe der Suche“ zwar nicht abzunehmen, aber doch zu erleichtern, hat die Landeskirche den „Kann-Di-Mat“ erfunden, ein Nachschlagewerk zur „Bestandsaufnahme und Kandidatensuche“, das Einblicke geben soll in die „Lebenswelten“, in denen die Kirche geeignete Kandidaten finden zu können glaubt. Es heißt dort: „Wir hoffen, dass der Kann-Di-Mat Motivation für ein sonst mühsames Thema bringt und es gelingt, die eine oder den anderen aus einer Lebenswelt anzusprechen, die bisher noch nicht in der Gemeindeleitung vertreten ist. Gottes Segen und viel Erfolg damit.“ Und die Broschüre kommt zum Schluss: „Das Ehrenamt ist (k)eine Typfrage!“ Martin Schmitthenner betont, dass es in jeder einzelnen Gemeinde zunächst um die Wahl der „Kirchenältesten“ geht, die dann alle zusammen aus ihrer Mitte den Kirchengemeinderat mit deutlich mehr Kompetenzen und Verantwortung bestimmen. Die Ältesten seien beratend, steuernd und gestaltend an Projekten wie Gemeindeentwicklung, Kinder- und Jugendarbeit, Diakonie, Seelsorge sowie Finanzen und Verwaltung beteiligt. Das Gremium, das ganz bestimmt nicht aus Vorzeige-Christen, sondern aus ganz „normalen“ Menschen zusammengesetzt agiert, wird Teil einer Denkfabrik sein, in der von allen Seiten gute und für die Gemeinde fruchtbare Ideen zusammengetragen werden und deren Umsetzung dann in die Wege geleitet wird. Dass es da bei einer Sitzung im Monat nicht immer bleiben wird, sei unbestritten. Das zweifellos notwendige Einbringen von Hirnschmalz und Zeit werde sich aber auch auszahlen. Vor allem die frühere Stadträtin Bettina Bethlen quasi als Ehrenamtsikone in politischen wie in kirchlichen Gemeinden weiß: „Es macht Spaß, etwas bewegen zu dürfen und zu können. Es ist einfach schön, helfen zu können und nicht zuletzt auch eigene Ideen realisiert zu sehen.“

Zu wählen sind übrigens jeweils acht Kirchenälteste in Wiechs/Langenau und Schopfheim, Fahrnau hat sechs Kirchenälteste, möchte aber gern ebenfalls acht haben, unter denen dann möglichst auch Kürnberg vertreten sein sollte. Und für Gersbach wünscht sich Ulrike Krumm mindestens vier, besser aber fünf Personen im Ältestenrat der Gemeinde, die wegen der langen Vakanz der Pfarrstelle nicht ganz einfache Zeiten hinter sich habe.

Anmeldungen sowie Fragen von Interessenten beantwortet unter anderem jedes Pfarrbüro oder Pfarrer Martin Schmitthenner unter Telefon 07622/40 48 oder per E-Mail (martin.schmitthenner@kbz.ekiba.de).

Infos im Internet:

http://www.kirchenwahlen.de