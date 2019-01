von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Vor fast genau einem Jahr hat das Seniorenbüro der Diakonie in Schopfheim die Arbeit aufgenommen. Seitdem ist Dagmar Stettner in den Räumen im Erdgeschoss der Seniorenwohnanlage Schärers Au für alle Belange rund ums Alter und Älterwerden Ansprechpartnerin. Ihre Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus – auch wenn es in einigen Bereichen noch Nachholbedarf gebe. Zum Beispiel in Sachen Barrierefreiheit. Und es gibt weit gediehene Pläne: Am 11. Mai soll es in der Stadthalle den ersten Schopfheimer Seniorentag geben.

Ein Vormittag vor der Tür im Erdgeschoss von Schärers Au: Aus dem Seniorenbüro sind angeregte Diskussionen vernehmbar. Sekunden später öffnet Dagmar Stettner die Tür, verabschiedet ihre Gäste freundlich und bittet die nächsten herein. Die Szene – sie spielt sich kurz vor dem Pressetermin am Dienstag ab – verdeutlicht, wie lebhaft es zugeht im Seniorenbüro. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, freut sich Dagmar Stettner. Mehrmals wöchentlich ist die 54-Jährige im Büro für Senioren – und auch für solche, die es werden wollen – als Ansprechpartnerin da. Nach gut einem Jahr ist sie überzeugter denn je, dass die Arbeit, die sie mit ihrer 50-Prozent-Stelle als Leiterin der Anlaufstelle leistet, in Schopfheim wichtig und gefragt ist. Rund 140 Beratungstermine hat sie in diesem Jahr abgehalten, es ging vornehmlich um Themen wie Alltagsunterstützung, Vorsorgevollmacht oder Pflege. „Ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen“, sagt auch Karin Racke von der Diakonie, unter deren Dach das Seniorenbüro betrieben wird.

Drei Themen hat Dagmar Stettner als wichtigste Aufgaben ausgemacht: Beratung, Vernetzung und Veranstaltungen. Sie berät Senioren aus Schopfheim und Umgebung in allen Fragen, die mit Alter und Älterwerden zu tun haben. Da geht es um Gesundheit, um Barrierefreiheit, um Möglichkeiten, sich einzubringen. Dagmar Stettner vermittelt aber auch Ansprechpartner. Das Seniorenbüro ist die Schnittstelle, um mit weiteren Einrichtungen in und um Schopfheim in Kontakt zu kommen: Behindertenbeirat, Pflegeheime und bald auch mit dem Stadtseniorenrat, der sich demnächst gründen wird. Und das Seniorenbüro bietet zahlreiche Veranstaltungen und Infos zum Thema Leben im Alter an – zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat das barrierefreie Kino sowie mehrmals pro Woche öffentliches Programm für alle Schopfheimer Senioren in Schärers Au. Es gibt Kurse für pflegende Angehörige und regelmäßige Seniorenforen zu passenden Themen.

Im zurückliegenden Jahr, so berichtet Karin Racke, habe sich das Büro einen hohen Bekanntheitsgrad bei den Senioren erworben – auch wenn der noch etwas höher werden darf. Dazu soll unter anderem auch eine Broschüre dienen: Im Frühjahr – wohl März oder April – soll der „Seniorenwegweiser“ für Schopfheim erscheinen, in dem alle Infos rund um das Thema in gedruckter Form enthalten sind und in öffentlichen Stellen in Schopfheim ausliegen wird. 2019 soll auch ein Jahr werden, in dem das Thema Barrierefreiheit angepackt wird.

„Wir wissen, dass es da jede Menge zu tun gibt“, sagt Dagmar Stettner. Nicht nur was die Erreichbarkeit von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen angeht: „Barrierefreiheit muss viel weiter gedacht werden“, sagt Karin Racke. Es geht um leichteren Zugang zu Informationen, um einen nutzerfreundlichen Nahverkehr und vieles mehr. Zwischen Stadt, Behindertenbeirat und Seniorenbüro sind für die nächsten Monate zu diesem Thema Gespräche geplant.

Ein wichtiges Vorhaben wird im Mai in die Tat umgesetzt: Am 11. Mai wird in der Stadthalle ein Seniorentag organisiert. „Da geht es nicht nur um das Thema, wo man Rollstühle oder Hörgeräte bekommt“, sagt Dagmar Stettner. Es soll ein Tag werden, „um Senioren zu ermutigen“. Es wird ein musikalisches Rahmenprogramm geben, Anbieter aus kommerziellen wie ehrenamtlichen Bereichen präsentieren ihre Angebote. Und es soll zu einem Austausch zwischen den Generationen kommen – etwa indem Jugendliche in einem „Selbsterfahrungsraum“ in die Rolle von Senioren schlüpfen können. „Schließlich“, sagt Dagmar Stettner, „wollen wir alle alt werden.“

Das Seniorenbüro Schopfheim bietet offene Sprechzeiten dienstags von 15-17 Uhr und donnerstags von 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung an.