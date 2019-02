von Dirk Sattelberger

Todtnau – Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Todtnau findet am 26. Mai statt. Das ist auch der Wahltermin zur Bildung der Gemeinderäte und des Europarlaments. Knapp 4000 Menschen sind dann aufgerufen, für oder gegen den Bau des Landal-Ferienresorts in Todtnauberg zu stimmen.

Am Donnerstagabend stimmte der Todtnauer Gemeinderat für die Zulassung des Bürgerentscheids. Die Frage wird lauten: „Sind Sie gegen den Verkauf und die Verpachtung eines Teils des Gemeindegrundstücks Flurstück Nr. 1294 auf dem Radschert in Todtnauberg zum Zweck des Baus eines Hotels?“ Das Bürgerbegehren war eingebracht worden von der Bürgerinitiative (BI) Todtnauberg, die das Vier-Sterneplus-Hotel mit 63 Suiten auf dem Bergrücken Radschert verhindern möchte. Die BI hatte dafür Ende des letzten Jahres 1318 Unterschriften gesammelt. Das sind mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten in Todtnau.

Zu Beginn der Gemeinderatsitzung in der Kleinen Halle hatte BI-Sprecher Manfred Dietsche das Wort. Er blickte in seiner fünfminütigen Redezeit zurück auf die Entstehungsgeschichte des Vorhabens. „Kann so ein Projekt gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden? Nein!“ Neben Manfred Dietsche nahmen auch Bernhard Gnädinger und Gisela Kaiser zwischen den Stadträten Platz; beide sind ebenfalls Vertrauensleute der BI. Die Sprecher der drei Fraktionen begrüßten, dass die Bürger nun das Wort haben. „Wir werden zustimmen in der Hoffnung, dass wir zu einer demokratischen Entscheidung kommen, die dann alle mittragen“, sagte Hanspeter Steinebrunner, Fraktionsvorsitzender der CDU, der größten Fraktion im Rat. Ähnlich äußerten sich Gerhard Michler für die Freie Wählervereinigung (FW) und Jochen Stückler für die SPD. „Ich hoffe, wir kriegen eine deutliche Entscheidung, ein aussagekräftiges Ergebnis“, sagte der Todtnauberger Stadtrat.

Rolf Mühl (FW) betonte, er freue sich, dass es die BI so weit gebracht habe. „Ich hoffe, dass das Projekt gestoppt wird“, sagte Mühl. Damit war er das einzige Mitglied im Gemeinderat, das sich deutlich gegen den Bau des Landal-Ferienresorts auf dem Radschert aussprach. Die meisten Stadträte verzichteten hingegen auf einen Redebeitrag. Bislang hatte das Millionenprojekt eine starke Rückendeckung im Gemeinderat. Bürgermeister Andreas Wießner sagte, dass derzeit Stellungnahmen zum Bebauungsplan Obere Radschertstraße eingingen; sie werden bis 1. März gesammelt und danach bekanntgemacht.

Wie sich die BI und Stadtverwaltung auf den Bürgerentscheid am 26. Mai konkret vorbereiten, ist derzeit noch unklar. Das ließen sowohl Bürgermeister Wießner als auch die BI auf Nachfrage wissen. In anderen Kommunen haben die Stadtverwaltungen Faltblätter oder Broschüren gedruckt, in denen Pro- und Contra-Argumente für umstrittene Projekte nachzulesen waren, als Entscheidungshilfe für die Wahlberechtigten. Offen ist auch, ob es noch einmal eine öffentliche Veranstaltung mit Befürwortern und Gegnern des Projekts an einem Tisch geben wird. Seit der letzten Veranstaltung in der Silberberghalle kamen die zwei Seiten nicht mehr zu Gesprächen zusammen. Die Befürworter machen der BI den Vorwurf, dass sie nicht an einer Informationsfahrt zu Landal im Brandnertal teilgenommen habe; die Stadtverwaltung wiederum soll eine Diskussionseinladung der BI ausgeschlagen haben. Noch ist außerdem unklar, in welcher Reihenfolge am 26. Mai ausgezählt wird. Als sicher gilt nur, dass zunächst die Europawahlergebnisse prioritär ausgewertet werden. Die Gegner des Millionenprojekts befürchten Verkehrs- und Wasserprobleme sowie Landschaftsverbrauch in dem FFH-Gebiet am Radschert, falls das Hotel mit 63 Suiten gebaut wird. Die Befürworter betonen die Notwendigkeit eines neuen, modernen Hotels, um attraktiv für Touristen zu bleiben. Von diesem Zugpferd soll ganz Todtnau profitieren.