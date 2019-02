von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Mit der Umgestaltung der Scheffelstraße soll Schopfheim im Lauf des Jahres die erste Fußgängerzone bekommen.

Wenn der Einkaufs- und Wohnkomplex auf dem Uehlin-Areal fertig ist, wird die – inzwischen fast schluchtartige – Verbindung zwischen Haupt- und Bahnhofstraße autofrei. Doch über die Gestaltung dieser Zone wird eifrig diskutiert, unter Anwohnern und nun auch in der Sitzung am vergangenen Mittwoch im Arbeitskreis Innenstadt. Die Stadt will bei ihren Planungen nun die Anregungen der Anwohner in geringem Ausmaß übernehmen. Die Arbeiten beginnen Mitte März.