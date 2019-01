von Nicolai Kapitz

Schopfheim (nic) Auch 2019 werden sanierungswillige Bürger von der Stadt Schopfheim unterstützt: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden, das Förderprogramm Energetische Sanierung auch im kommenden Jahr fortzuführen. Auch wenn einige Räte Zweifel und Kritik an dem Programm äußerten, hält die Mehrheit – auch Bürgermeister Dirk Harscher – das Programm für ein wichtiges Signal. Und das obwohl im vergangenen Jahr nicht alle Fördermittel abgegriffen wurden.

Das Förderprogramm wurde 2018 im Rahmen des European Energy Awards (EEA) aufgelegt mit dem Ziel, „die Emissionen im Stadtgebiet zu reduzieren und den Energieverbrauch zu verringern“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Das Programm zielt darauf ab, die Sanierung von Altbauten mit geringer Energieeffizienz anzukurbeln. Laut dem Klimaschutzkonzept für Schopfheim sei fast ein Drittel der Wohngebäude vor 1978 und damit vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet worden; mehr als zwei Drittel der Heizungen in der Stadt seien älter als 20 Jahre. Die Verwaltung bietet nun einerseits Energieberatungen an, andererseits gibt es Zuschüsse zum Einbau von Wärmedämmungen und zum Austausch der Heizungen.

Im ersten Jahr wurden laut Christine Griebel, EEA-Koordinatorin der Stadt, drei Anträge für eine Energieberatung, elf für Zuschüsse zur Wärmedämmung und neun für einen Tausch der Heizung bewilligt. Rund 22 000 Euro sind dafür geflossen, etwas mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Summe von 40 000 Euro – laut Christine Griebel weniger, als die Stadt im Vorfeld erwartet hatte. Deshalb stehen im Haushalt für das Förderprogramm im Jahr 2019 nun nur noch 30 000 Euro. Über die Fortsetzung des Programms musste nun der Gemeinderat entscheiden. Das geschah nicht ohne Diskussion.

Bürgermeister Dirk Harscher machte sich für eine Weiterführung des Förderprogramms stark. „Wir sollten das auch 2019 fortführen. Wir setzen damit ein Zeichen für den Klimaschutz, für die Einsparung von CO 2 und Energie“, erklärte der Bürgermeister. Doch nicht alle Räte sahen sich davon sofort überzeugt. Thomas Kuri (CDU) äußerte Zweifel an dem Programm und vermutete, dass manche Antragsteller auf den „Mitnahmeeffekt“ schielten. Sprich: Wer sich sowieso mit einer Sanierung seines Altbaus beschäftigt, nimmt die Fördergelder der Stadt gerne mit, obwohl er sowieso Geld in die Hand genommen hätte. Handwerker, so Kuri, berieten ihre Kunden heute so fundiert in Sachen energetische Sanierung, dass es die städtische Beratung nicht unbedingt benötige. Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) schlug vor, es bei der städtischen Energieberatung als Anreiz zu belassen und sich die Fördergelder zu sparen. Und Heidi Malnati (CDU) befürwortete, „besser diejenigen zu belohnen, die tatsächlich auch saniert haben“, statt vorher Fördergelder auszuzahlen.

„Von dem Geld fährt keiner in den Urlaub“, entgegnete Ernes Barnet (Grüne), der sich für eine Fortsetzung des Programms einsetzte. Christine Griebel hielt den „Zustupf der Stadt als Anreiz“ dagegen, vor allem weil das städtische Programm sich mit weiteren Förderprogrammen kombinieren lasse. Artur Cremans (SPD) plädierte ebenfalls für eine Fortsetzung: „Mit einer Kürzung retten wir weder den Haushalt noch sonstwas.

Das Programm wurde vor einem Jahr beschlossen, wir sollten jetzt nicht die Rolle rückwärts machen.“ Daran hielt sich der Gemeinderat: Bei drei Gegenstimmen wurde die Fortsetzung beschlossen.