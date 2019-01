von Nicolai Kapitz

Schlangen, Vogelspinnen, Leguane und ähnliches Getier taucht in Gärten, Höfen oder auch in Wohnzimmern auf: Besonders im Sommer häufen sich überall – auch in Südbaden – Fälle, in denen exotische Tierarten entdeckt werden. Oft sind die Tierchen ausgebüxt, manchmal auch ausgesetzt worden. Meistens wird dann die Feuerwehr gerufen. Damit Feuerwehrleute zumindest ein bisschen Ahnung haben, mit was für einem Wesen sie es da zu tun haben, können sie an einer Schulung teilnehmen. Einer derjenigen, die diese Schulungen anbieten, ist Johannes Bockstaller aus Langenau.

Tiere, mit denen Feuerwehren geschult werden: Rotknie-Vogelspinne Hannelore sieht zwar bedrohlich aus, ist aber ungefährlich. | Bild: Nicolai Kapitz

„Python in Hühnerstall entdeckt“, „Leguan aus Privatwohnung ausgebüxt“, „Vogelspinne krabbelt im Umkleideraum“: Wer im Archiv dieser Zeitung nachschaut, der findet sehr schnell einen Haufen Polizeimeldungen aus ganz Südbaden, die sich um exotische Tiere drehen, die in Häusern, Garagen, Gärten, angrenzenden Wiesen oder Teichen gefunden werden. Wer so ein Tierchen findet, kriegt meistens vor allem erstmal einen gehörigen Schreck. Und als Zweites wählt er die 110 oder 112 – den Notruf. Dann rückt in so einem Fall die Feuerwehr an.

Johannes Bockstaller aus Langenau ist begeisterter Tierhalter und schult Feuerwehren im Umgang mit exotischen Tieren – wie der Königspython Mira, sie ist rund 1,30 Meter lang. | Bild: Nicolai Kapitz

Auch Feuerwehrleuten stellen sich beim Anblick der nicht immer friedfertigen Exoten ein paar wichtige Fragen: Ist das Viech gefährlich oder sogar giftig? Beißt es? Womit fängt man es am besten ein? Antworten auf solche Fragen gibt Johannes Bockstaller. Der 32-Jährige stammt aus dem Schopfheimer Ortsteil Langenau, lebt aber inzwischen in Freiburg, ist dort Lehrer für Biologie und in seiner Freizeit Hobby-Zoologe mit einem Fable für exotische Tiere, von denen er auch einige besitzt.

„Es kommt immer häufiger vor, dass auch bei uns Exoten in Freiheit auftauchen“, sagt Johannes Bockstaller. Vor allem im Sommer werden zwei bis drei Funde pro Monat rund um Freiburg gemeldet. „Im Winter hätten die Tiere draußen auch kaum eine Chance. Aber im Sommer kann so ein Python schon längere Zeit überleben, vor allem wenn er etwas zu fressen findet“, erklärt Bockstaller. Dasselbe gilt für weitere Schlangen, Warane, Leguane, Krokodile oder Vogelspinnen – alles Tiere, die in Südbaden schon gefunden wurden. „Oft werden sie von überforderten Haltern ausgesetzt“, erklärt der Exoten-Fachmann. „Manche Leute setzen sich zu wenig mit den Tieren auseinander und sind dann überfordert mit ihnen.“ Die einfachste Lösung scheint vielen dann zu sein, das Tier einfach auszusetzen. Wenn es dann durch die Balkontüre in ein Wohnzimmer spaziert – „so geschehen letzten Sommer in Kirchzarten“, berichtet Johannes Bockstaller, – dann darf sich die Feuerwehr damit herumschlagen.

Johannes Bockstaller und weitere Reptilien- und Exotenfreunde haben sich zu einem kleinen Verein namens „Dragon Shelter“ zusammengeschlossen. Sie werden in manchen Fällen von der Polizei hinzugerufen, wenn weder Ordnungshüter noch Feuerwehr weiter wissen und unsicher sind, mit welcher Spezies sie es da zu tun haben. Und die Vereinsmitglieder bieten Feuerwehren kostenlos und ehrenamtlich Schulungen an, um zu zeigen, wie man mit gefundenen Exoten umgeht. Die Feuerwehr aus Vöhrstetten zum Beispiel hat im Herbst einen solchen Kurs gebucht. Johannes Bockstaller nimmt zu solchen Schulungen immer seine Mexikanische Rotknie-Vogelspinne mit, die auf den friedlichen Namen Hannelore hört. „Das senkt schon einmal die Hemmschwelle“, sagt er. „Niemand traut einer Hannelore etwas Böses zu.“ Den Feuerwehrleuten bringt er dann bei, wie man eine Vogelspinne einfängt, wie man eine Kornnatter in einen Sack steckt oder wie man einen bissigen Waran überlistet. Und er gibt Tipps, wie man die Tiere identifiziert. Denn viele Exoten – etwa Kornnattern oder Vogelspinnen – sehen auf den ersten Blick giftig aus, sind aber eigentlich ungefährlich.

Für die Tiere wird dann im gut vernetzten Kreis der südbadischen Exotenfreunde ein neues Zuhause gesucht. Auch bei Johannes Bockstaller zuhause kriecht und krabbelt es: Fauchschaben, Pfeilgiftfrösche, Schildkröten, Königspythons, Piranhas, Bartagamen, Warane – „ich habe schon einige Tiere gehalten“, sagt er. In Langenau muss sich allerdings niemand Sorgen machen, dass er demnächst Besuch von einer Vogelspinne bekommt. Die Tiere sind alle in Freiburg.

Kontakt zu Johannes Bockstaller und „Dragon Shelter“ gibt es in den Sozialen Netzwerken: www.instagram.com/ dragonshelter_freiburg; twitter.com/ DragonShelterFR und unter „Dragon Shelter Freiburg“ auf Facebook.