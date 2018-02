Schopfheim Einkaufswagen bei Schopfheim auf Bahn-Gleise gelegt

Unbekannte haben im Bereich des Bahnhofs Schopfheim (Kreis Lörrach) einen Einkaufswagen auf die Schienen gelegt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überrollte eine S-Bahn am frühen Morgen den Wagen und wurde dadurch so stark beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnte. Die Feuerwehr entfernte das Hindernis von den Gleisen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren keine Fahrgäste im Zug. Die Wiesentalstrecke wurde für eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.